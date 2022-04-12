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Официальная хроника
12 апреля 2022  08:00

Алексей Песошин: Исследование космоса является драйвером экономики страны

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Изучение космоса обеспечивает прогресс в разных научных и технических отраслях, а также создает новые потребности в инвестициях. Об этом в поздравительной телеграмме по случаю Дня космонавтики заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. 

«Исследование космоса является драйвером экономики страны в целом, потому что это одна из самых высокотехнологичных отраслей», — сказано в сообщении.

В Татарстане создаются условия для того, чтобы молодое поколение смогло достойно принять эстафету от прославенных ученых и практиков, которые стояли у истоков развития отечественной космонавтики. 

«Самые пытливые и увлеченные естественно-научными предметами ребята завтра, возможно, будут стоять на пороге важнейших открытий», — отметил Песошин.

По его словам, эту важную миссию вместе с ребятами выполняют и педагоги школ, кванториумов, кружков и секций в домах детского творчества. Они прививают молодежи любовь к астрономии, математике,физике и другим точным наукам. 

«Справиться с новыми опасностями по причинам, порожденным самим человечеством, — болезнями, конфликтами, а также природными явлениями можно только постоянно расширяя наши знания об окружающем мире. В этом и состоит основная цель познания Вселенной», — сказал Премьер-министр.

#Алексей Песошин #день космонавтики
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