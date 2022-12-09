Алексей Песошин: «Достижения в экономике невозможны без решительной борьбы с коррупцией»

Коррупция препятствует устойчивому социально-экономическому развитию любого общества. Это угроза реализации стратегических национальных приоритетов для каждой страны. Об этом напомнил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в обращении по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

«В Республике Татарстан ежегодно проводится антикоррупционный мониторинг, результаты которого направляются исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления для дальнейшего совершенствования их деятельности.

В целях обеспечения открытости деятельности органов публичной власти на официальных сайтах министерств, ведомств, органов местного самоуправления Республики Татарстан размещаются сведения о доходах и расходах служащих. Кроме того, публикуются ежегодные отчеты, нормативные акты, аналитические материалы о противодействии коррупции.

Для профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих в республике созданы стажировочные площадки. На базе Министерства юстиции Республики Татарстан функционирует направление „Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Разработка проектов нормативных правовых актов”.

Системно ведется работа и по минимизации бытовой коррупции в республике. Осуществляется мониторинг обращений граждан о проявлениях коррупции в сфере образования, здравоохранения и других направлениях.

Татарстан — динамично развивающийся регион, нацеленный на повышение своей инвестиционной привлекательности, ускорение модернизации промышленности, наращивание инновационного потенциала. Но все достижения в экономике невозможны без решительной борьбы с коррупцией. Уверен, что от непримиримой и принципиальной позиции каждого гражданина зависят дальнейшие успехи республики», — говорится в тексте обращения главы Правительства РТ.