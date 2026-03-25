Алексей Никитин оценил перспективы Челестини в ЦСКА

Бывший защитник «Уфы», а ныне футбольный эксперт Алексей Никитин поделился мнением о будущем главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. По его словам, армейцы еще могут спасти сезон, даже несмотря на потерю шансов на чемпионство.

«Челестини „выплывет“? Почему нет? Состав качественный, а сейчас есть пауза. Ничего не потеряно. Да, упущены многие шансы в борьбе за первое-второе место. Зато есть возможность взять бронзу. Третье место и Кубок – думаю, цель ЦСКА», — сказал Никитин в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Отдельно эксперт высказался о ситуации с защитником Мойзесом, который в эмоциональной форме критиковал судейство после матча с «Динамо». «Интересно, как развернётся ситуация с Мойзесом. Возможно, он перешёл линии, которые не стоило. Но лучше такие футболисты, чем те, у которых «хата с краю». На эмоциях можно сказать многое. Мудрость проявляется в том, чтобы разделить позитивные и негативные эмоции. Мойзес не имел права говорить это. Но если сказал, значит, радеет за команду», — добавил Никитин.

Ранее ЦСКА после победы над «Краснодаром» сохранил шансы на попадание в тройку призеров РПЛ. В Кубке России армейцы также продолжают борьбу за трофей.