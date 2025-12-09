news_header_top
Алексей Немов проводит мастер-класс для юных гимнастов в Казани

Фото: Екатерина Маркс «Татар-информ»

Сегодня, 9 декабря, в столице РТ проходит специализированный мастер-класс под руководством четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, а также чемпионки Европы Оксаны Чусовитиной и чемпионки Юношеских Олимпийских игр Дарьи Трубниковой.

В занятиях принимают участие воспитанники спортивных гимнастических школ Казани от 8 до 13 лет. Перед началом мероприятия Алексей Немов поприветствовал юных участников.

«Я очень рад снова оказаться здесь в Казани с моими друзьями и коллегами, которые сегодня будут проводить мастер-класс для юных детей. И это очень важно, передавать опыт, который у нас есть и который дали нам наши тренеры в свое время.

Сегодня мы делимся и отдаем дань уважения нашему любимому виду спорта - гимнастике. И делаем это профессионально, с большим удовольствием. Спасибо Казань, спасибо Татарстан за такую прекрасную возможность, которая у нас есть сегодня, чтобы находиться здесь», - сказал олимпийский чемпион.

Мастер-класс проходит в преддверие большого спортивноого шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Наследие», которое состоится 10 декабря в Казани в «Баскет-холле». В постановке примут участие более 150 спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.

Мастер-класс под руководством Алексея Немова проходит на базе «Баскет-холла» в Казани. После мероприятия гостей и участников ждет автограф-сессия с титулованными спортсменами.

