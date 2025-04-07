Алексей Морозов высказался о матче игроков КХЛ и НХЛ

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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал переговоры по проведению матча между хоккеистами КХЛ и НХЛ.

По его словам, сейчас игрокам не до этого матча, поскольку в КХЛ идет плей-офф, а в НХЛ завершается регулярный чемпионат.

«Мы всегда были инициаторами, поддерживаем такие идеи. На данный момент у нас плей‑офф, там [в НХЛ] заканчивается регулярный чемпионат и начинается плей‑офф, не до этого. Мы два‑три года назад проводили совещание с НХЛ, знаем, что они об этом думают. Сейчас прорабатываем различные варианты, летом будет время об этом пообщаться. Пока идет плей‑офф, офис делает все возможное, чтобы быть готовым к этой встрече», – сказал Морозов.

Также президент КХЛ рассказал, что об этой игре думает сама НХЛ.

«Какие сроки им удобнее, мы в сентябре начинаем чемпионат, а они только выходят из отпуска. Надо это учитывать и Олимпийские игры. Есть много нюансов, которые нужно проработать», – передает слова Алексея Морозова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня и завтра, 7 и 8 апреля, состоятся заключительные матчи первого раунда плей-офф КХЛ. Сегодня сыграют «Ак Барс» с «Автомобилистом» в 17:00 по мск. Завтра состоится матч между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью», который начнется в 17:00 по мск.