Алексей Морозов: «У КХЛ нет цели искусственного расширения»

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Президент КХЛ Алексей Морозов оценил вероятность расширения лиги в ближайшее время. По его словам, в сезоне-2026/2027 в турнире выступают 22 команды, 16 из которых выходят в плей-офф, и лига не ставит перед собой задачу любой ценой увеличить число участников.

«У нас нет задачи любой ценой заставить клубы вступать в КХЛ. Нет цели искусственного расширения лиги. Работаем с регионами, если у кого-то из них появляются вопросы, даём подробные объяснения. Например, два года назад "Югра" интересовалась, что происходит у нас, какие нужны финансовые гарантии, какая нужна инфраструктура, чтобы КХЛ могла рассмотреть её вступление в свои ряды. Мы Ханты-Мансийску всё рассказали — люди ушли думать», — приводит слова Морозова «Известия» .

Морозов также отметил, что решение о появлении новых клубов должно опираться на реальные факторы — финансовые возможности региона и готовность спонсоров поддерживать команду. Приоритетом, по его словам, должно стать обеспечение высокого спортивного уровня и заинтересованности руководителей клубов в развитии .

Напомним, что перед прошлым сезоном КХЛ увеличила минимальную вместимость арен с 7,5 до 9 тысяч зрителей, что усложнило вступление для ряда клубов.