Алексей Морозов рассказал, почему не вернулся в «Ак Барс» на должность генменеджера

Экс-капитан «Ак Барса», нынешний президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, почему несколько лет назад отказался вернуться в казанский клуб на должность генерального менеджера.

По словам Морозова, причиной отказа стала разница во взглядах с руководством клуба. «Во-первых, с руководством клуба разошлись во взглядах на то, как должен работать генменеджер. Предполагалось, что я буду отвечать за комплектование команды и результат. Но потом выяснилось, что по всем решениям последнее слово не за мной», – цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, еще одной причиной отказа стало нежелание возвращаться в Казань из Москвы. «Уезжать в Казань без семьи — не вариант. Но и срывать ее из Москвы не хотелось. Здесь быт налажен, у старших хорошая школа, у младших — садик», – заявил бывший капитан «Ак Барса».

В составе казанского клуба Морозов отыграл 9 сезонов, в течение которых провел 478 матчей и записал на свой счет 516 очков. С февраля 2020 года работает в должности президента КХЛ.