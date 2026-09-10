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На главную ТИ-Спорт 10 сентября 2026 17:48

Алексей Морозов объяснил причину повышения цен на билеты в КХЛ

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Алексей Морозов объяснил причину повышения цен на билеты в КХЛ
Фото: «Татар-информ»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал рост стоимости билетов на матчи лиги, отметив, что цены поднимают сами клубы, однако лига намерена это контролировать. По его словам, 56% давних болельщиков считают цены завышенными, тогда как среди новой аудитории таких только 23% .

«Лига будет использовать программу, позволяющую следить и контролировать за тем, какие цены клубы устанавливают на билеты. Мы должны взаимодействовать с ними и применять лучшие практики. Нам хочется видеть и ажиотаж, и полные трибуны», — сказал Морозов .

Напомним, что перед стартом сезона ряд клубов заметно подняли цены на абонементы. В частности, «Локомотив» увеличил стоимость в среднем на 50% после завоевания Кубка Гагарина, объяснив это ростом затрат . В «Спартаке» стоимость абонементов доходит до 203 тысяч рублей . Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.

#кхл
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