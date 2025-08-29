Алексей Морозов назвал клубы, которые интересовались возможностью войти в состав КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, какие команды в последнее время проявляли заинтересованность во вхождении в состав лиги. Он назвал два названия клубов Всероссийской хоккейной лиги – красноярский «Сокол» и ханты-мансийская «Югра».

— Кто последним проявлял конкретный интерес перейти в КХЛ?

— Год назад вступлением в КХЛ интересовалось руководство красноярского «Сокола».

— Насколько серьёзный был интерес?

— Они просто узнали необходимые для вступления в КХЛ требования, какой у нас минимальный порог пола заработной платы, как он будет увеличиваться в ближайшей перспективе. Мы им всё рассказали. Из «Югры» примерно полтора года назад тоже задавали вопрос, что будет с полом, сколько он будет составлять, как будет расти, какие вступительные вложения необходимы. И с АКМ общались. Но вы знаете, что сейчас их генеральный спонсор, владелец «Академии Михайлова», подписал договор с «Ладой» и теперь финансирует в КХЛ её, — приводит слова Морозова «Известия».

Напомним, «Югра» уже выступала в составе КХЛ на протяжении восьми сезонов – с 2010 по 2018 годы.

В нынешнее межсезонье Континентальную лигу покинул подмосковный «Витязь», поскольку генеральный спонсор отказался спонсировать клуб и тот не смог предоставить КХЛ финансовые гарантии.