Алексей Морозов: «Билялетдинов мог устроить разнос. Клюшкой бил в пол, кулаком по макету»

Экс-капитан «Ак Барса», а ныне президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился опытом игры за казанский клуб, а также вспомнил об интересных моментах, связанных с работой с бывшим главным тренером барсов Зинэтулой Билялетдиновым.

По словам Морозова, несмотря на то, что Билялетдинов никогда не кричал на публике, мог зажечь и взбодрить игроков в раздевалке.

«Как-то вышли против слабенькой команды и после первого периода горели 0:2. Билялетдинов почувствовал, что не настроились, недооценили соперника, и в перерыве устроил разнос. Клюшкой бил по полу, затем кулаком треснул по макету. После этого встрепенулись и перевернули игру», – цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

Кроме этого, экс-капитан поделился историей, когда будучи капитаном повел себя неправильно, за что был наказан главным тренером.

«Со мной были индивидуальные беседы. Например, после того, как стал капитаном и однажды неправильно себя повел. В каком-то матче не пошла игра, и Билялетдинов посадил на лавку, не выпускал несколько смен. Я обиделся, поник. Наутро он вызвал и произнес: "Так нельзя! Ты же капитан! Осознавай ответственность. Даже если чувствуешь, что не идет игра, не вешай нос. Наоборот — помогай ребятам, подсказывай, подстегивай. Пусть за тебя забьют. Или шайбу на себя поймают". Мудрый совет, что и говорить. С тех пор всегда ему следую», – вспоминает бывший капитан «Ак Барса».

В составе казанского клуба Морозов отыграл 9 сезонов, в течение которых провел 478 матчей и записал на свой счет 516 очков. С февраля 2020 года работает в должности президента КХЛ.