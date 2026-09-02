Алексей Марченко остается капитаном «Ак Барса» на сезон 2026/2027

Фото: ak-bars.ru

Определен состав лидеров команды на предстоящий сезон.

Пресс-служба казанского «Ак Барса» объявила имя капитана и его ассистентов на сезон-2026/27. Капитанскую нашивку вновь будет носить защитник Алексей Марченко.

При этом в составе ассистентов произошли изменения. Вместе с Марченко лидерскую группу составят Андрей Стась, Никита Лямкин, Кирилл Семенов и Алексей Бывальцев.

Особенно стоит отметить, что Стась и Бывальцев пополнили состав «Ак Барса» только перед стартом этого сезона. Андрей Стась перешел из минского «Динамо», а Алексей Бывальцев — из «Автомобилиста».

Напомним, что «Ак Барс» сыграет первый матч сезона 2026/27 с «Сибирью» дома в 17:00.