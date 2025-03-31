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На главную ТИ-Спорт 31 марта 2025 01:03

Алексей Марченко: «Никто не говорил, что будет легко, что будет 16 побед подряд»

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Алексей Марченко: «Никто не говорил, что будет легко, что будет 16 побед подряд»
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко после поражения от «Автомобилиста» в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина (2:3 ОТ) порассуждал о причинах плохого начала игры.

«Не очень хорошо провели два периода, в третьем играли здорово. В итоге пропустили гол в овертайме. В чем причина такого начала? Тяжело сказать. Сейчас нужно оттолкнуться от третьего периода, взять все хорошее, что было в нём, перенести это на следующую игру», – сказал Марченко.

На вопрос, насколько морально может повлиять на команду обидное поражение во втором овертайме он сказал, что это нормальная ситуация – никто не ожидал только победы.

«Любая команда, которая хочет чего-то добиться, должна уметь проходить через такие моменты. Никто не говорил, что будет легко, что будет 16 побед подряд», – отметил защитник.

Следующий матч между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» пройдет 1 апреля, во вторник. Начало встречи – 19:00 по мск.

#кубок гагарина #ХК Ак барс #кхл #хк автомобилист
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