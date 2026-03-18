На главную ТИ-Спорт 18 марта 2026 16:05

Алексей Марченко не попал в состав «Ак Барса» на матч с «Сочи»

Алексей Марченко не попал в состав «Ак Барса» на матч с «Сочи»
Фото: ak-bars.ru

Защитник Алексей Марченко пропустит сегодняшний матч с «Сочи». Игра с южанами начнется в 17:00 по московскому времени. Также встречу с «Сочи» пропустят Арефьев, Лямкин, Тодд, Фисенко, Барабанов, Пустозеров, Яшкин.

Состав «Ак Барса» на матч с «Сочи»:

Вратарь: Билялов (Запасной – Столпеченков)

Первое звено: Терехов (Семен) – Сафонов – Галимов (Фальковский – Миллер)

Второе звено: Хмелевский – Семенов – Денисенко (Карпухин – Терехов (Степан))

Третье звено: Бровкин – Кателевский – Замалтдинов (Лучевников – Яруллин)

Четвертое звено: Галеев – Комков – Алистров (Бардин)

Егор Потапов заявлен на матч 13-м нападающим.

#ХК Ак барс #хк сочи
Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

В КФУ прошел Международный весенний фестиваль «Науруз»

