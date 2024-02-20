Алексей Леонков: «Разгром ВСУ в Авдеевке подпортил имидж Киева и Зеленского в глазах США»

Алексей Леонков: «Хотя наш Генштаб говорит о том, что Украина еще способна мобилизоваться и произвести что-то наподобие контрнаступа «на минималках», но чудес не бывает»

Фото: Telegram-канал Алексея Леонкова

«Украина быстро сдала Авдеевку, что говорит о развале управления ВСУ»

Главное событие последних дней – освобождение российскими войсками Авдеевки. В чем важность этого населенного пункта для хода СВО?

Освобождение Авдеевки – это большое событие. Ведь оно является очередным шагом к освобождению территорий Донецкой Народной Республики.

Вообще это имеет несколько значений. Во-первых, с военной точки зрения, взят один из самых серьезных укрепрайонов. Освобождена территория, которую ВСУ бетонировали в течение 8 лет и с которой шли непрерывные обстрелы города Донецка и его пригородов.

Второе значение – будет раз и навсегда решен вопрос с водной блокадой Донецка. Да, силами Минобороны РФ был выстроен водовод. Но все равно такому большому городу воды не хватает, и когда будет восстановлена работа фильтровальных станций, то, конечно, водоснабжение города будет восстановлено на все 100%, потому что в том числе будет воды хватать для промышленных предприятий.

Третье значение из области военной инициативы и психологии. Дело в том, что украинская армия собиралась оборонять этот укрепрайон значительное время. Об этом говорит большой запас военной техники и боеприпасов, который мы обнаружили там. Но ВСУ этот пункт сдал достаточно быстро, что говорит о развале военного управления на данном участке. Не помогли навыки Сырского и другого генерала — Тарновского. Не сыграла роль и хваленная третья бригада нацистов — якобы элитное подразделение «Азов». А моральное состояние войск Украины оказалось на низком уровне.

Все это было на фоне Мюнхенской конференции по безопасности. Как, на ваш взгляд, отреагировали на Западе?

Это, конечно, повлияло на настроения в Европе. На конференции Зеленский и Кулеба выступали с речами о необходимости предоставления военной помощи Украине. А сейчас выясняется, что настроение у Европы прохладное, скорее отрицательное, некоторые называют это унынием. Европа с большой неохотой собирается финансировать это.

Если сравнивать с прошлогодней Мюнхенской конференцией, там Зеленскому давали все, что он захотел. Как говорится, Авдеевка подпортила ситуацию и имидж киевского режима в глазах Запада. США ничего вразумительного сказать не смогли. Говорили, что, может, рассмотрят вопрос с ракетами ATACMS, но все знают, что если конгресс будет против, то ничего из этого не получится. Боррель отвел Украине на все про все три месяца. Если за этот срок ситуация в корне не изменится, то Украина начнет разваливаться на глазах у всех.

«Освобождение Авдеевки – это большое событие. Ведь оно является очередным шагом к освобождению территорий Донецкой Народной Республики» Фото: Telegram-канал Алексея Леонкова

«Украинцев погонят на наши пулеметы, но новый «контрнаступ» лишь исчерпает остатки личного состава ВСУ»

По поводу развала. Далее последовала новость, что российские войска вошли в село Работино, которое было единственным незначительным успехом ВСУ в рамках проваленного «контрнаступа». Ожидать ли дальнейшего прорыва российских войск?

Российская армия действительно обладает стратегической инициативой. Она позволяет нам выбирать направления для атак. Противнику же придется работать «по вспышкам», но его резервы не безграничны. Все это на фоне проблем с мобилизацией на Украине и сложностей с военной помощью. Например, сенатор США Линдси Грэм заявляет, что теперь нужно все давать в кредит и зарабатывать на этом деньги.

Все идет к тому, что ситуация для Киева будет ухудшаться. Хотя наш Генштаб говорит о том, что Украина еще способна мобилизоваться и произвести что-то наподобие контрнаступа «на минималках», но чудес не бывает.

Украинцев, безусловно, погонят на наши пулеметы, но все понимают, что новый «контрнаступ» лишь исчерпает остатки личного состава ВСУ. Пойдет ли на это Украина на фоне Авдеевского провала, вопрос пока открытый. Посмотрим, как будет складываться обстановка. Но то, что наше командование готово к любому развитию ситуации со стороны Украины и тех, кто ее спонсирует, – это однозначно. Поэтому на Западе и возникли опасения, что США потеряют возможность контролировать боевые действия через спутниковую группировку.

Речь, вероятно, о некой ядерной угрозе России из космоса. О чем вообще речь?

Американцы утверждают, что якобы мы выводим в космос некое изделие, которое произведет ядерный взрыв в космосе, в результате чего будет уничтожено большинство спутников Соединенных Штатов.

Такого ряда разработки были во времена Советского Союза. В ней был такой поражающий элемент, который должен был производить подрыв, в результате чего уничтожалось большинство баллистических ракет. Параллельно это затрагивало спутники. Если воздействовать этим зарядом на спутники, то уничтожаются не только вражеские спутники, но и собственные, и тех стран, которые не участвуют в конфликте. Это будет тотальное воздействие. Понятно, что в эпицентре все уничтожается, но самое главное воздействие, которое приходится на спутники, – это электромагнитное излучение.

«РЭБ является самым опасным видом вооружения против спутников. Россия может применить РЭБ в предвоенном и даже военном периоде» Фото: mil.ru

«Чего боятся американцы? За свою спутниковую систему»

А чего в принципе боятся американцы?

Они переживают за спутниковую систему. Она дает США тотальное информационное преимущество на всем земном шаре. Они могут организовать систему боевого управления в любой точке планеты, отправить туда экспедиционные войска и обеспечить их всей необходимой информацией по окружающей обстановке и так далее.

Они провели эксперимент на Украине по применению системы боевого управления, основанной на спутниковой группировке Илона Маска Starlink. Она показала некоторую эффективность, пока наши комплексы РЭБ не изменили положение дел. Кстати, именно они являются самым опасным видом вооружения против спутников. Россия может применить РЭБ в предвоенном и даже военном периоде.

А почему США тогда говорят не о РЭБ, а об ядерном оружии?

Администрация Байдена придумывает новые сценарии, чтобы пропихнуть военную помощь Украине под видом военной угрозы. Мол, срочно надо что-то делать, русские выведут ядерное оружие, у нас ничего нет.

Но еще раз повторю, что термоядерный взрыв в космосе – это палка обоюдоострая. То есть достанется как американцам, так и нам, если она подорвется. Такое возможно только если начнется тотальная война с применением ядерного оружия. Тогда ионизирующее излучение от применения этого оружия, попадая в верхние слои атмосферы и ближний космос, сделают ту же самую работу, что и взрыв термоядерного оружия в космосе. То есть электромагнитные импульсы выведут из строя практически 90% всех мировых спутников. Если не больше.

Исторически же именно США начали тему вывода ядерного оружия на орбиту?

Да, инициаторами их выведения в космос всегда выступали американцы, начиная со Стратегической оборонной инициативы (СОИ) Рональда Рейгана. Там конкретно описывалось оружие, которое американцы хотели вывести на орбиту, чтобы воздействовать не только на наши стартующие межконтинентальные баллистические ракеты, но и на нашу территорию из космоса. Но эта инициатива закончилась ничем по множеству причин.

А по сути почему?

Отчасти потому, что не удалось создать эту систему автономной и автоматизированной. Они не смогли создать систему, которая бы работала безупречно.

Но от идей космического вооружения американцы не отказались. RAND Corporation проводила исследование, какие виды вооружения могут быть выведены в космос. В частности, называлось лазерное оружие. Даже просчитали, что если с определенной скоростью спустить снаряд, то он произведет подрыв нужного объекта с силой удара ядерного взрыва, только без последствий ядерного взрыва, без ионизирующего заражения территории. То есть американцы над этим работают.

Там же за всеми программами стоят лоббистские структуры, могут договориться с лоббистами от космического командования. Мол, «ребята, давайте так, вы сейчас поднимете хайп, что русские угрожают, отечество в опасности. Вам выделят помощь, но часть помощи вы отдадите Украине». Могут и такой сценарий провести.

«Гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард» летит на дикой гиперзвуковой скорости, маневрирует, и противоракетная система выглядит беспомощно по отношению к нему» Фото: mil.ru

«Когда американцы говорят о космическом вооружении, они понимают, что мы создать можем это в любой момент»

А что Россия?

Россия имеет разработки космического оружия, наследие Советского Союза. На новых технологиях мы можем очень быстро все восстановить и даже с лучшими качественными показателями. Доказательством этому является гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард». Он летит на дикой гиперзвуковой скорости, маневрирует, и противоракетная система выглядит беспомощно по отношению к нему. То есть мы создали. Они только нарисовали, а мы создали. Поэтому когда американцы говорят о средствах космического вооружения, они где-то в глубине своих мозгов понимают, что мы создать можем это в любой момент.

Также есть теория, что после интервью Путина Запад хочет переговоров с Россией. И шумиха вокруг якобы ядерной угрозы просто повод начать мирные переговоры. Как относитесь к такой версии?

Ну, американцы, конечно, хотят усадить нас за стол переговоров по ядерной безопасности и международной безопасности. Но мы дали им понять, что после того, что они сделали с Украиной, темы для переговоров не существует. Мысль о том, что Россия якобы хочет переговоров, – неверное толкование тех слов, которые говорил наш Президент, давая интервью Такеру Карлсону. Там прозвучало то, что мы открыты к переговорам, но на наших условиях. А наши условия известны.

С другой стороны, информация такого рода появляется для того, чтобы будоражить в том числе и российскую общественность. Если вы вспомните, в 2022 году было очень много публикаций, что в российском обществе существует «партия мира», которая хочет привести к позорному поражению Россию путем сепаратистских переговоров, и было очень много по этому поводу вбросов.

Главная наша задача, которую обозначил Президент, – денацификация Украины. И демилитаризация. Но ее мы и так проводим. Главное – денацификация. Избавиться от этой заразы, от этой нацистской, людоедской, сатанинской идеологии. Она лечится, к сожалению, только огнем и мечом.

Фото на анонсе: Telegram-канал Народной милиции ДНР