Алексей Куртов: В Татарстане сформирован уважительный диалог общества и власти

«Политика становится ближе к людям»

— Алексей Анатольевич, буквально на днях по всей стране завершилось предварительное голосование «Единой России» по выборам кандидатов от партии к осенней избирательной кампании. В Татарстане процедурой воспользовались почти 400 тыс. человек. В чем причина роста популярности праймериз в нашей республике и по стране в целом? Чем вызван запрос людей на активное участие в политической жизни?

— Праймериз постепенно становится институциональной процедурой в нашей стране, к которой проявляют интерес политические партии и – самое главное – простые избиратели. Она позволяет провести предварительный отсев кандидатов, оценить их с точки зрения не партии, а граждан.

Сейчас политика выходит на передний план, вопреки мнению о том, что ее нет в обычной жизни людей. Проявляется все больше политических процессов – это видно по оживлению партийной жизни. Недавнее слияние «Справедливой России» с движением Захара Прилепина – яркий тому пример. Активизировались коллеги из ЛДПР, ритмично работает с избирателями «Единая Россия».

В целом, информационное поле вокруг политической сферы становится все более плотным: люди читают, интересуются, смотрят все больше политического контента. Большую роль в этом сыграли технологии, за последнее время изменился способ доставки информации. Теперь каждый может получить доступ к интернету со своего смартфона – и это повышает проникновение политической повестки в повседневную жизнь общества. Политика переходит в формат «для людей».

О политизации общества после пандемии: «Сформировался запрос на социальную справедливость»

— Пандемия как-то повлияла на этот процесс? Как ее последствия отражаются в российской политике, чего ждет общество от государства и власти в посткоронавирусную эпоху?

— Пандемия научила людей жить и работать в интернете. Это привело много людей к участию в политическом процессе. Другой важный момент: из-за пандемии запросы общества к власти выросли очень сильно. Речь об оценке действий властей, эффективности работы государства в условиях эпидемии.

Главный запрос общества, который проявляется везде, на всех уровнях – это желание социальной справедливости. Это тесно связано с вопросами людей об их будущем – что будет завтра, как будут жить наши дети? Не случайно в стране заработала система Центров управления регионами (ЦУР), которая изучает такие общественные настроения и помогает властям эффективно реагировать на них.

— Насколько региональным и федеральным властям удается соответствовать этому запросу общества?

— В регионах ситуация обстоит по-разному. Но в целом, стране удалось пройти через пандемию достаточно уверенно. У людей появилось доверие к работе врачей, а сама система здравоохранения активизировалась.

Напомню, именно у нас появилась первая в мире вакцина с доказанной эффективностью, это очень здорово и продемонстрировало наши возможности. А ведь многие развитые страны до сих пор не могут наладить бесперебойные поставки прививок от коронавируса. Поэтому наше население в этой ситуации чувствует себя спокойно и уверенно, доверяя решение этой задачи государственным органам.

Про политическую систему Татарстана: Это территория уважительного диалога власти и общества

— Как оцениваете состояние политической системы Татарстана в настоящее время? В последние годы республика находится в списке регионов-лидеров по социально-экономическому развитию. Какое место она занимает в российской политической вертикали?

— Татарстан – это территория глубокого уважения к сформированному здесь отношению между властью и обществом. Политический процесс здесь выстраивался на протяжении ряда лет, это происходило не сразу. В итоге наладилось стабильное и уважительное взаимодействие региональных властей и местных жителей.

Эффекты от этого диалога проявляются в экономике, развитии социальной сферы региона. Но и не только. Мы также видим новые дороги, масштабные международные проекты на территории республики. И фиксируем живой интерес людей к дальнейшему улучшению и развитию родного региона. Это очень важно.

Одновременно с этим, в Татарстане очень продуманно выстроена партийная система. На вашей территории активно работают все ведущие политические партии страны. А региональная «Единая Россия» выстроила конструктивную работу как с гражданами, так и с органами власти. В этом плане Татарстан можно отнести к территориям, с которых нужно брать пример.

Про выборы в Госдуму и развитие партий: «В РТ традиционно высокий уровень доверия к «Единой России»»

— Осенью состоятся очередные выборы в Государственную Думу. Чего ждать от новой избирательной кампании, будут ли в ней принципиальные отличия от парламентских выборов 2016 года?

— На предстоящие выборы очень сложно давать прогнозы, поскольку свои коррективы в повестку внесла пандемия. К тому же во многих регионах появится возможность проголосовать онлайн, эта процедура привлечет к выборам самых активных и не всегда лояльных власти людей. Это создает дополнительную интригу и реальную конкуренцию в предстоящей избирательной кампании.

В целом по выборам в парламент есть уверенность, что «Единой России» удастся набрать большинство по стране. Что касается Татарстана, то здесь это будет более высокая цифра – на фоне успехов развития региона и высокого уровня доверия людей к правящей партии.

В последние годы определенную популярность набирает мнение о том, что время традиционных политических партий постепенно уходит в прошлое, а на их место будут приходить более гибкие общественные объединения. Насколько этот тренд актуален для современной России?

Это мировой тренд, который фиксируется достаточно давно. Во многих странах, в том числе в России, пытаются построить новые партии по принципам прямого взаимодействия между гражданами.

Трудно сказать, чем закончатся такие эксперименты, но можно с уверенностью сказать – современные партии уже не соответствуют классическим «ленинским» принципам. Последние предполагают, что политические партии защищают интересы определенного слоя людей по профессиональному или другому принципу.

Тем не менее, каких-то принципиальных переломов в развитии партийного устройства пока не видно. Почему? Потому что сложно строить политическую структуру, не опираясь на совместные интересы групп людей. Нельзя организовать в партию жильцов одного дома, только потому что они живут рядом – у всех из них будут разные интересы. Возможно, в будущем развитие высоких технологий и новые принципы взаимодействия людей что-то изменят.

Спасибо за интервью!