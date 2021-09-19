Алексей Куртов: Татарстан традиционно голосует активно

Избиратели в Татарстане традиционно голосуют активно. Об этом заявил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«Татарстан традиционно голосует активно, тем более что в республике всегда ценят депутатов, которые будут представлять регион в Госдуме. И по партийной линии Татарстан всегда впереди в России не на один шаг, а на два, на три», — сказал спикер.

По его мнению, ответственность власти и жителей республики, а также их взаимодействие, «дает всегда внятный и даже предсказуемый результат».

«Явка в 70% в Татарстане — это неплохо. Есть пара республик, где явка получше, но для Центральной части России это неплохо», — отметил Куртов.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва проходят три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проводятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, в республике организованы дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.