Алексей Куртов: Татарстан — это территория уважительного диалога власти и общества

Татарстан демонстрирует пример живого и уважительного диалога между государственными структурами и гражданами. Это позволяет республике добиваться значительных успехов в социально-экономическом развитии. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Татарстан — это территория глубокого уважения к сформированному здесь отношению между властью и обществом. Политический процесс здесь выстраивался на протяжении ряда лет, это происходило не сразу. В итоге наладилось стабильное и уважительное взаимодействие региональных властей и местных жителей», — отметил Куртов.

Он добавил, что эффекты от этого диалога проявляются в экономике и развитии социальной сферы региона.

«Мы также видим новые дороги, масштабные международные проекты на территории республики. И фиксируем живой интерес людей к дальнейшему улучшению и развитию родного региона. Это очень важно», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в Татарстане также продуманно выстроена партийная система. На территории республики активно работают все ведущие политические партии страны.

«А региональная „Единая Россия“ выстроила конструктивную работу как с гражданами, так и с органами власти. В этом плане Татарстан можно отнести к территориям, с которых нужно брать пример», — заключил Алексей Куртов.

