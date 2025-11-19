Алексей Кудашов заявил, что в «Динамо» ему так и не объяснили причину увольнения

Фото: ak-bars.ru

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что в клубе ему никак не объяснили причину его отставки.

«Я не могу подобрать правильное слово тому, что произошло. Я же спросил причину: «Мне хочется понять по спортивной части, почему меня увольняют?» Я же все‑таки тренер. Но не получил никакого ответа. Так что вы можете называть это по‑разному: увольнение, освобождение, сговор – подбирайте любое слово. А я сам не понимаю точную формулировку. И поэтому фамилии называть не хочу», – приводит слова Кудашова сайт «Матч ТВ».

Напомним, об отставке специалиста официально стало известно в понедельник. Ранее инсайдер Алексей Шевченко сообщал об этом на своем телеграм-канале. На тот момент «Динамо» занимало пятую строчку в турнирной таблице.