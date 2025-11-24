Алексей Кудашов рассказал о том, что происходило после его отставки из «Динамо»
Алексей Кудашов, покинувший пост главного тренера «Динамо» на прошлой неделе, рассказал, как проходили дни после его неожиданной отставки. Он рассказал, что пришел после увольнения лично попрощаться с игроками.
«Я слышал, что они общались с руководством. А об остальном я не в курсе. На следующий день после отставки я пришел на арену на тренировку, с каждым из ребят поговорил, попрощался. Ну и со всей командой, разумеется, включая весь персонал».
Также Кудашов отметил, что искренняя поддержка болельщиков «Динамо» стала для него приятным моментом.
«Я и представить такого не мог! Такая поддержка дала мне много положительных эмоций», – сказал Кудашов изданию «Чемпионат».
Специалист возглавлял «Динамо» с 2021 года. В сезоне 2023/2024 «Динамо» под его руководством выиграло Кубок Континента, став первым по итогам регулярки. В прошлом сезоне «бело-голубые» под его руководством дошли до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах челябинскому «Трактору» (1−4).
Ранее сообщалось, что Кудашов был отправлен в отставку из-за конфликта с генеральным директором московского клуба Сергеем Сушко.