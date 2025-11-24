Алексей Кудашов рассказал о том, что происходило после его отставки из «Динамо»

Фото: dynamo.ru

Алексей Кудашов, покинувший пост главного тренера «Динамо» на прошлой неделе, рассказал, как проходили дни после его неожиданной отставки. Он рассказал, что пришел после увольнения лично попрощаться с игроками.

«Я слышал, что они общались с руководством. А об остальном я не в курсе. На следующий день после отставки я пришел на арену на тренировку, с каждым из ребят поговорил, попрощался. Ну и со всей командой, разумеется, включая весь персонал».

Также Кудашов отметил, что искренняя поддержка болельщиков «Динамо» стала для него приятным моментом.

«Я и представить такого не мог! Такая поддержка дала мне много положительных эмоций», – сказал Кудашов изданию «Чемпионат».

Специалист возглавлял «Динамо» с 2021 года. В сезоне 2023/2024 «Динамо» под его руководством выиграло Кубок Континента, став первым по итогам регулярки. В прошлом сезоне «бело-голубые» под его руководством дошли до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах челябинскому «Трактору» (1−4).

Ранее сообщалось, что Кудашов был отправлен в отставку из-за конфликта с генеральным директором московского клуба Сергеем Сушко.