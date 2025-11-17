news_header_top
Алексей Кудашов подтвердил, что уволен из московского «Динамо»

Фото: dynamo.ru

Тренер Алексей Кудашов подтвердил информацию, что больше не будет работать главным тренером московского «Динамо». Ранее об этом сообщил инсайдер Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

«Да, это правда. Завтра должна быть четкость», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

В нынешнем «Динамо» под руководством «Динамо» сыграло 33 матча, в которых команда набрала 26 очков. Бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. В прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где выбыла от челябинского «Трактора».

