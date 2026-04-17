Алексей Кудашов отреагировал на слухи о возможном назначении Ротенберга в «Динамо»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов положительно оценил слухи о том, что московское «Динамо» может возглавить Роман Ротенберг. По его словам, это было бы лучшим решением в текущей ситуации, несмотря на мнение критиков.

Кудашов напомнил, что Ротенберг имеет большой опыт работы в хоккее. Как генеральный менеджер он дважды выигрывал Кубок Гагарина, а как глава штаба — Олимпийские игры. В тренерской карьере он брал Кубок Континента и дважды выходил в финал Западной конференции, что при нынешней конкуренции в КХЛ очень непросто. Также специалист отметил, что в СКА при Ротенберге была выстроена четкая вертикаль, росли молодые хоккеисты, а многие воспитанники клуба сейчас играют на ведущих ролях в КХЛ и НХЛ.

«Ротенберг живёт хоккеем и делает очень многое для его развития, — добавил Кудашов. — Если раньше СКА с ним боролся за кубок и основной командой, и молодёжкой, то теперь команды петербургской системы вылетают в первых раундах».

Московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат на седьмом месте на Западе и в первом раунде плей-офф уступило минскому «Динамо» (0-4).