Алексей Кудашов официально возглавил «Автомобилист»

Фото: dynamo.ru

Екатеринбургский клуб объявил о назначении нового главного тренера. Пресс-служба «Автомобилиста» сообщила, что команду возглавил российский специалист Алексей Кудашов. Контракт с ним рассчитан на два года.

«Главным тренером «Автомобилиста» стал Алексей Кудашов. С российским специалистом заключён контракт сроком на два года. Приветствуем Алексея Николаевича в «Автомобилисте» и желаем успешной работы у руля нашей команды!» — говорится в заявлении клуба.

Кудашов пришел на смену Николаю Заварухину, который покинул пост после завершения сезона. Заварухин руководил командой с 2021 года и привел ее к первому в истории завоеванию медалей КХЛ, но по итогам сезона 2025/2026 «Автомобилист» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4).

Алексей Кудашов известен по работе с московским «Динамо», которое он возглавлял с 2021 года. Он был отправлен в отставку в ноябре 2025 года после серии неудачных результатов. Теперь перед ним стоит задача вывести «Автомобилист» на новый уровень. Под руководством нового тренера команда готовится к следующему сезону.