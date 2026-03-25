Алексей Гордеев в Казани назвал основные проблемы в сельском хозяйстве России

Заместитель Председателя Госдумы Алексей Гордеев назвал основные базовые проблемы в сфере агропромышленного комплекса России. Об этом парламентарий рассказал на пленарном заседании 37-го Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ, который прошел в Казани.

«Первая проблема, с которой мы, к сожалению, не научились справляться, – вопрос ценообразования на сельскохозяйственную продукцию и сырье. Мы в последние годы отчитываемся объемами производства. Уже достигаем объемов, которые превышают экономику советских лет. Но, с другой стороны, мы видим, что доходы падают», – заявил он.

По словам депутата, в прошлом году сельское хозяйство России потеряло прибыль более чем на 100 млрд рублей, в основном по зерновой продукции и молоку. А эта продукция всегда была основой экономики сельского хозяйства России, напомнил он.

Правительству России необходимо принять такую систему мер мониторинга, чтобы обеспечить экономически оправданные цены на основное сельскохозяйственное сырье, убежден зампредседателя Госдумы.

«Понятно, что самый простой способ пытаться, грубо говоря, давить цены на прилавках, просить аграриев не повышать цены. Но давайте смотреть всю цепочку, потому что не будет доходов – начнет сокращаться производство и экономика сельских территорий. Будем настаивать на том, чтобы такая система мир в стране заработала, и Правительство РФ отвечало за стабильность цен на сельскохозяйственном рынке», – сказал он.

Вторая базовая проблема, по словам Гордеева, – «деградация» многих сельских населенных пунктов. Всего в России 150 тыс. сел и деревень, но из них в более 20 тыс. нет постоянно проживающего населения, подчеркнул зампредседателя Госдумы.

«Мы выступили против стратегии пространственного развития, принятой Правительством РФ. В ней сделан крен в поддержку городских агломераций, а также появляется термин «базовый населенный пункт». Почти половина сельских райцентров не попадает в эту зону, в фокус влияния государственной социально-экономической политики. И охватывает лишь 18% сельского населения», – сообщил он.

Госдума официально обратилась к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением поменять подход социально-экономического развития сельских территорий.

«Нужно обратить внимание не на опорные населенные пункты, а на сельские агломерации. Объектом внимания социально-экономической политики государства должны стать сельские районы», – заметил Гордеев.

Необходимо провести паспортизацию, разработать планы развития каждого сельского района, добавил парламентарий. По его мнению, в этом вопросе можно заимствовать опыт Татарстана, где «это все активно происходит».

«Кроме объемов производства, надо обратить внимание на качество жизни на селе, создать для молодежи ожидание, что российское село имеет будущее», – отметил депутат.

Он также привел в пример Татарстан в части умения власти работать с населением.

«Мы сейчас живем в тяжелое время. Чтобы пройти эти трудности, одержать победу, власть и народ должны быть вместе. Нужна обратная связь от органов власти, которые должны постоянно работать с гражданами, производителями той или иной продукции. В этом смысле Татарстан – яркий и хороший пример», – заключил он.