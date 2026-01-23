Алексей Гасилин: «Пусть лучше работают наши тренеры, чем иностранцы»

Фото: fcdynamo.ru

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал назначение в московское «Динамо» Романа Шаронова и Юрия Жиркова.

«Мне интересно понаблюдать за работой Шаронова, Жиркова, Гусева. У этого трио может неплохо получиться. Пусть лучше работают наши тренеры, чем иностранцы. Я с радостью посмотрю на наших специалистов», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Главным тренером московского «Динамо» с недавнего времени вместо Валерия Карпина стал Ролан Гусев.