23 января 2026 10:43

Алексей Гасилин: «Пусть лучше работают наши тренеры, чем иностранцы»

Фото: fcdynamo.ru

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал назначение в московское «Динамо» Романа Шаронова и Юрия Жиркова.

«Мне интересно понаблюдать за работой Шаронова, Жиркова, Гусева. У этого трио может неплохо получиться. Пусть лучше работают наши тренеры, чем иностранцы. Я с радостью посмотрю на наших специалистов», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Главным тренером московского «Динамо» с недавнего времени вместо Валерия Карпина стал Ролан Гусев.

