Алексей Долгих: «Лизинг недвижимости — привлекательный инструмент для инвестиций»

Финансовая аренда имущества — лизинг, становится все более востребованной услугой на рынке жилой и коммерческой недвижимости. Почему бизнесу выгоднее использовать этот инструмент, в чем его отличие от банковского кредита ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор ООО «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих.

Главное преимущество лизинга в том, что предприниматели могут оптимизировать свои расходы. Лизинговая компания сама покупает имущество и сдает в долгосрочную аренду организации. Та, в свою очередь, ежемесячно платит определенную сумму и после окончания срока договора, то есть после полной оплаты стоимости имущества, получает ее в собственность.

«Также лизинг недвижимости — это диверсификация бизнеса с целью снижения рисков. Большинство предпринимателей стремится вложить имеющуюся прибыль в активы для сохранения денежных средств. Недвижимость постоянно растет в цене и не теряет ликвидность на вторичном рынке. Также недвижимость как предмет лизинга меньше подвержена рискам, чем движимое имущество — ее нельзя спрятать или переместить. Именно поэтому лизинг недвижимости выступает привлекательным инструментом для инвестиций», — отметил Алексей Долгих.

Отличие лизинга от аренды в том, что в конечном итоге предприниматель становится собственником имущества.

Разница с банковским кредитом в том, что при лизинге не требуется дополнительное гарантийное обеспечение, так как предмет лизинга — это залог. Однако лизинговые компании более щепетильно относятся к проверке имущества, чем банки, ведь они сами приобретают его. Вместе с тем, лизинговые компании более гибки при составлении графиков, как правило, идут навстречу клиенту и подстраиваются под сезонность бизнеса.

При лизинге можно получить и налоговые преференции. Предприниматели, использующие общую систему налогообложения (ОСН), при приобретении имущества с НДС, получают возможность зачета НДС с лизинговых платежей. Таким образом, экономия по НДС составляет 20%. Лизинговые платежи в полном объеме относятся к расходам, таким образом, экономия будет и по налогу на прибыль. Кроме того, ускоренная амортизация предмета лизинга снижает налогооблагаемую базу.

Рассчитывать на лизинг могут компании, которым более одного года. В лизинг можно взять коммерческую недвижимость: офисные помещения, склады, помещения в ТЦ, первые этажи зданий; жилые помещения, в том числе квартиры; отдельно стоящие здания.

Подобрать помещение компания может как самостоятельно, так и выбрать из тех предложений, которые есть у лизинговой компании. Однако есть ряд условий. В лизинг можно взять только готовые к использованию объекты (документально оформленные), они должны быть четко идентифицированы (это не может быть доля в объекте), помещение должно быть пригодно для пользования и находиться в здании не подлежащему сносу. Если это помещение в здании, то оно должно быть зарегистрировано отдельно от него, то есть на предмет лизинга должны быть отдельные документы.

По словам генерального директора «Лизинг-Трейда» Алексея Долгих, покупка отдельно стоящего здания требует наибольшее количество внимания. Поскольку здание неразрывно связано с земельным участком, их продажа должна осуществляться одновременно. Но при этом, согласно действующему законодательству РФ, в лизинг запрещено передавать земельные участки. Соответственно, лизингополучатель берет в лизинг здание, а земельный участок, на котором расположено это здание, предается ему в аренду. Кроме того, если здание находится на земле, которая находится в собственности у государства, а на продавца она оформлена в долгосрочную аренду, то срок договора аренды должен превышать срок договора лизинга на 2-3 года.

Также важно проверить наличие иных построек на участке, незарегистрированные перепланировки, изменения в здании. Все эти аспекты должны быть законодательно оформлены, чтобы впоследствии не возникло разногласий по поводу законности данных строений.

ООО «Лизинг-Трейд» — лизинговая компания, существует на рынке с 2005 года. Занимается финансированием легкового и коммерческого автотранспорта, спецтехники, оборудования и недвижимости. Подразделения «Лизинг-Трейд» представлены в восьми городах России, головной офис находится в Казани. ООО «Лизинг-Трейд» принадлежит 60% ООО КБЭР «Банк Казани».

Фото предоставлено «Банком Казани».