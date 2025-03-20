Алексей Демидов: «Создан эффективный алгоритм принятия исчерпывающих мер по нарушениям»

4,4 млрд рублей – нарушений и недостатков на такую сумму выявила (и приняла меры к их устранению) Счетная палата РТ в 2024 году, проверяя расходование бюджетных средств и использование казенной собственности. О состоянии законности в финансово-бюджетной сфере Татарстана «Татар-информу» рассказал руководитель контрольного ведомства Алексей Демидов.





Алексей Демидов: «Наша контрольная деятельность осуществляется на принципах открытости и гласности»

Фото: sprt.tatar

«Наш годовой отчет является предметом особого внимания парламентариев республики»

– Алексей Иванович, годовой отчет Счетной палаты Татарстана, который в соответствии с законом подлежит рассмотрению Государственным Советом республики, – это ведь не только представление итогов работы за год. Вы согласны, что в определенной степени это и привлечение дополнительного внимания депутатского корпуса к резервам повышения результативности государственного управления?

– Отмечу, что наша контрольная деятельность осуществляется на принципах открытости и гласности. Законом предусмотрено ежеквартальное информирование депутатов о результатах работы Счетной палаты, обязательное размещение на ее официальном сайте информации о наших проверках, выявленных нарушениях и принятых по ним решениях. Поэтому наш годовой отчет – это систематизированный свод итогов проведенных проверок и экспертно-аналитических мероприятий, данных о состоянии финансово-бюджетной дисциплины. И ежегодно он является предметом особого внимания парламентариев республики.

После рассмотрения наших отчетов Государственный Совет дает рекомендации и поручения по направлениям, требующим активизации контроля, приоритетным вопросам деятельности на очередной период.

– Какие показатели наглядно характеризуют работу органа внешнего государственного контроля? Ведь выявление нарушений не самоцель?

– Уже как минимум 10 лет выявленные нарушения в денежном исчислении в общем объеме проверенных средств составляют не более 4%. В 2024 году результативность Счетной палаты составила 97%, годом ранее было чуть менее 95%. Это показатель принимаемых объектами контроля мер по устранению нарушений и их последствий.

Он растет благодаря стандартизированному комплексу внутренних процессов, включающих подготовку документов реагирования, контроля за выполнением требований Счетной палаты на предмет своевременности, полноты и достоверности информации, поступающей от объектов контроля.

В каждое наше представление в обязательном порядке включается требование о пресечении и предупреждении нарушений. Такой упредительный формат – дополнительные меры по повышению эффективности профилактической работы и ее влияние на снижение уровня нарушений в финансово-бюджетной сфере. Он был предметом обсуждения в Государственном Совете при рассмотрении в прошлом году нашего отчета.

Здесь отмечу четкое, конструктивное взаимодействие, сложившееся с Министерством финансов Татарстана. Так сложилось, что вся прошлая деятельность Счетной палаты совпала со временем, когда главный орган внутреннего финансового контроля республики возглавлял Радик Рауфович Гайзатуллин. Благодаря ему реагирование министерства на наши документы было организовано безупречно.

Результативность органа внешнего финансового контроля зависит в первую очередь от востребованности, реализуемости его требований, предложений и рекомендаций. И залогом успешной работы здесь является их адресность. Поэтому об итогах проверок, системных нарушениях, проблемах, требующих управленческих решений, Счетная палата информирует Раиса Республики Татарстан, парламент и Правительство республики. Отдельные вопросы по финансово-бюджетной дисциплине Счетная палата от имени Межведомственного координационного совета (МКС) по вопросам государственного финансового контроля в Республике Татарстан (Алексей Демидов – председатель этого совета, – прим. Т-и) представляет к заседаниям республиканской Комиссии по координации работы по противодействию коррупции под председательством Раиса Татарстана.

«Мы применяем классификатор, в котором любое нарушение имеет суммовое выражение» Фото: © «Татар-информ»

«Основную долю – более 42% – занимают нарушения ведения бухгалтерского учета, представления отчетности»

– 4 миллиарда 386 миллионов рублей – сумма нарушений, зафиксированных Счетной палатой в 2024 году, мягко говоря, немалая. Прокомментируйте, пожалуйста.

– Этот показатель сформирован на основе стандарта, принятого в деятельности контрольно-счетных органов России. Мы применяем классификатор, в котором любое нарушение имеет суммовое выражение. Например, выявили, что где-то простаивает оборудование, сдали в аренду государственное или муниципальное имущество без согласования с собственником или в бухгалтерском учете не отражены основные средства. Случай может быть единичным, а стоимость имущества или земельного участка – миллионы.

Основную долю в общем объеме – более 42% – занимают нарушения ведения бухгалтерского учета, представления отчетности. А вот на нецелевое использование бюджетных средств приходится только 0,1%.

Тяжесть нарушений определяется значимостью последствий. Поэтому минимизация ущерба, восстановление экономической эффективности расходов, надлежащее оформление договорных отношений, претензионная работа – это основные цели и результаты нашей общей работы.

Например, в ряде муниципальных районов простаивали новые автобусы стоимостью более 50 миллионов рублей. Мы инициировали их вовлечение в хозяйственный оборот с дальнейшим перераспределением исходя из объективной потребности. По итогам наших проверок в муниципальных образованиях проводится работа по заключению договоров на право использования коммерческими организациями земельных участков, коммунальных объектов (сетей водоснабжения и водоотведения), Один из результатов аудита эффективности мероприятий по охране здоровья женщин и детей – медицинские учреждения вернули в процесс оказания услуг ранее простаивающее оборудование. Подробнее это представлено в нашем отчете.

– Можно ли по объемам и структуре выявляемых нарушений и недостатков объективно оценить качество работы органов власти и управления?

– Оценка результативности работы, на мой взгляд, должна быть комплексной, и объемы выявленных нарушений – один из аспектов, критериев такого анализа. Во многих случаях причиной нарушений является сугубо человеческий фактор, а не качество принятия управленческих решений.

Высокий потенциал практического применения имеют результаты такой формы контроля, как аудит эффективности. Наш опыт свидетельствует о его востребованности в системе государственного управления. Если кратко – это оценка эффективности освоения ими бюджетных средств, содержательное осмысление финансовых расходов государства. Его результатом являются в первую очередь предложения и рекомендации органам власти.

Назову несколько направлений, по которым Счетная палата провела в отчетном и продолжит в текущем году аудиты эффективности: первичная медико-санитарная помощь сельскому населению, деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение этих категорий детей жильем, охрана здоровья женщин и детей, финансовая и имущественная поддержка налогоплательщикам налога на профессиональный доход.

«Более 90% расходов бюджета – это исполнение мероприятий государственных программ Республики Татарстан, что определяет тематику и содержание наших проверок» Фото: sprt.tatar

«Счетная палата получает обратную связь о мерах, принятых органами прокуратуры, об управленческих решениях на уровне министерств и ведомств»

– Как формируется годовой план деятельности Счетной палаты, определяются объекты контроля?

– В обязательном порядке мы включаем в план предложения и поручения Раиса Республики Татарстан и Государственного Совета. Значительную долю занимают совместные проверки со Счетной палатой России, прокуратурой республики, участие в мероприятиях антикоррупционной направленности.

При формировании плана применяется риск-ориентированный подход. Он предусматривает анализ с целью выявления типичных, системных нарушений и сфер их максимального наличия. К таким направлениям отнесу государственные и муниципальные закупки, управление имуществом, распоряжение земельными ресурсами, организацию питания в социальной сфере. Соответствующие вопросы в обязательном порядке включаются в программы контрольных мероприятий.

Ежегодно на контроле – муниципальные районы, так как все получают межбюджетные трансферты. Также коллегия Счетной палаты вправе принимать решения о внеплановых контрольных мероприятиях, например на основании поступающих к нам обращений, в которых мы усматриваем повод для проверки.

Более 90% расходов бюджета – это исполнение мероприятий государственных программ Республики Татарстан, что определяет тематику и содержание наших проверок.

Каждая госпрограмма имеет промежуточные индикаторы и конечные измеримые цели ее реализации. Это позволяет не только оценивать достижимость и достаточность бюджетных ассигнований при формировании проектов программ, но и ежегодно проверять результаты их освоения. Поскольку госпрограммы утверждаются Правительством республики, Счетная палата информирует его о выявляемых нарушениях, замечаниях к содержанию программ и ходу их исполнения.

– У каждого государственного органа, и органы финконтроля не исключение, свои особые задачи и полномочия. У Счетной палаты достаточно функционала для полного цикла работы по выявляемым нарушениям?

– Объем полномочий и прав аудиторов и инспекторов законодательно определен на федеральном уровне, урегулирован в законе о Счетной палате республики.

При этом важнейшим направлением ее работы остается предметное, содержательное взаимодействие с другими органами государственного и муниципального финансового контроля, а также с прокуратурой и правоохранительными органами. Это реализуется, в частности, через МКС. Его деятельность ориентирована на выработку, реализацию и совершенствование форм и методов реагирования на системные, типичные нарушения, а также на координацию функциональных возможностей органов, представленных в Совете. На текущий год с учетом предложений его членов сформирован сводный план контрольных мероприятий, обновлена и дополнена единая база данных по проверкам. Для профилактики нарушений актуализирован обзор типовых нарушений и недостатков.

На сегодня у нас создан эффективный алгоритм принятия исчерпывающих мер по нарушениям, привлечению к ответственности виновных, восстановлению имущественных интересов государства. Так, отчеты по каждой проверке мы направляем в прокуратуру, информируем Правительство республики о состоянии финансово-бюджетной дисциплины в органах исполнительной власти. А Счетная палата регулярно получает обратную связь о мерах, принятых органами прокуратуры, об управленческих решениях на уровне министерств и ведомств.

«С назначением нового Председателя Счетной палаты Российской Федерации Бориса Ковальчука укрепилось наше взаимодействие» Фото: duma.gov.ru

«Уверен, что резервы роста есть всегда»

– По каким направлениям вы сотрудничаете со Счетной палатой России и коллегами из других регионов?

– Мы с первых дней образования – уже более 20 лет – входим в профессиональное сообщество, объединяющее под руководством Председателя Счетной палаты России органы внешнего государственного финансового контроля всех субъектов РФ. Это – центр компетенций в вопросах оперативной адаптации методов контроля к динамично меняющимся условиям, совершенствования стандартов деятельности, содержательной интеграции внешнего финансового контроля в реализацию мер антикоррупционной политики, повышения профессиональных компетенций сотрудников и опережающего внедрения цифровых технологий.

С назначением нового Председателя Счетной палаты Российской Федерации Бориса Ковальчука укрепилось наше взаимодействие, в том числе в связи с участием Счетной палаты Татарстана в нескольких совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. Например, мы провели анализ эффективности мер государственной поддержки привлечения инвестиций в проекты технологического развития.

Формирование технологического суверенитета – стратегическая задача развития нашей страны. Экспертно-аналитическое мероприятие позволило оценить результативность программ государственной поддержки, таких как кластерная инвестиционная платформа, промышленная ипотека и программы Фонда развития промышленности. Анализ показал, что эти меры способствовали росту инвестиций и экономической активности предприятий, но требуют доработки и оптимизации.

Ежегодно Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов оценивает регионы в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. И Татарстан прочно удерживает свои позиции в рейтинге, занимая шестой год подряд второе место. И это, безусловно, в первую очередь заслуга нашего Раиса Рустама Минниханова, результат проводимой в республике

политики поступательного развития.



– Ставите ли вы себе и коллективу задачу по повышению эффективности деятельности? Если да, то на каких направлениях?

– Для любого госоргана повышение эффективности его работы является первостепенной задачей. Уверен, что всегда есть резервы роста.

В последнее время мы сделали заметные шаги по внедрению в нашу деятельность информационно-аналитических систем, получению и автоматизированной обработке больших объемов данных.

За последний год заметно омолодился кадровый состав Счетной палаты. При этом опытные специалисты продолжают поддерживать высокий профессиональный уровень, а молодые сотрудники, работая в тесном взаимодействии с наставниками, быстро осваивают новые компетенции.

Счетная палата Татарстана развивает современные методы контроля, совершенствует подходы к финансовому аудиту, что способствует повышению качества бюджетного процесса в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств.