Алексей Демидов поздравил Косецкую и Сиранта с победами на ЧР по бадминтону

Фото: Счетная палата Республики Татарстан

В Счетной палате Татарстана глава ведомства и председатель Наблюдательного совета Федерации бадминтона республики Алексей Демидов чествовал победителей завершившегося накануне в Казани чемпионата России по бадминтону — Евгению Косецкую и Сергея Сиранта.

В соревнованиях приняли участие более 150 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны. Первые лица татарстанского бадминтона вновь подтвердили статус безоговорочных лидеров российского бадминтона. Евгения Косецкая стала 16-кратной чемпионкой России, выиграв золото в женском одиночном разряде 12-й раз подряд. Сергей Сирант в мужской одиночке стал 5-кратным чемпионом России.

Поскольку Евгения Косецкая в составе российской делегации спортсменов улетает на форум «Россия — Таиланд», от имени Федерации бадминтона РТ Алексей Демидов тепло поздравил многократных чемпионов страны с очередной победой, вручил им памятные сувениры и пожелал дальнейших успехов.