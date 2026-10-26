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На главную ТИ-Спорт 26 октября 2026 15:01

Алексей Демидов поздравил Косецкую и Сиранта с победами на ЧР по бадминтону

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Алексей Демидов поздравил Косецкую и Сиранта с победами на ЧР по бадминтону
Фото: Счетная палата Республики Татарстан

В Счетной палате Татарстана глава ведомства и председатель Наблюдательного совета Федерации бадминтона республики Алексей Демидов чествовал победителей завершившегося накануне в Казани чемпионата России по бадминтону — Евгению Косецкую и Сергея Сиранта.

В соревнованиях приняли участие более 150 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны. Первые лица татарстанского бадминтона вновь подтвердили статус безоговорочных лидеров российского бадминтона. Евгения Косецкая стала 16-кратной чемпионкой России, выиграв золото в женском одиночном разряде 12-й раз подряд. Сергей Сирант в мужской одиночке стал 5-кратным чемпионом России.

Поскольку Евгения Косецкая в составе российской делегации спортсменов улетает на форум «Россия — Таиланд», от имени Федерации бадминтона РТ Алексей Демидов тепло поздравил многократных чемпионов страны с очередной победой, вручил им памятные сувениры и пожелал дальнейших успехов.

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