Алексей Демидов награжден почетной грамотой Счетной палаты России

Председатель Счетной палаты Татарстана Алексей Демидов награжден почетной грамотой СП Российской Федерации. Он отмечен за укрепление сотрудничества и повышение эффективности внешнего государственного аудита, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Грамоту на итоговом заседании Совета контрольно-счетных органов республики вручил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров. Он также поблагодарил коллектив Счетной палаты РТ за кропотливый труд от имени руководителя республики Рустама Минниханова.

Как отметили в пресс-службе Раиса Татарстана, в регионе уделяется особое внимание независимому контролю. Работа контрольно-счетных органов позволила достичь высоких результатов во всех областях госполитики. Так, только в этом году они организовали 37 проверок, в рамках которых было изучено 195 объектов.