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Алексей Демидов награжден почетной грамотой Счетной палаты России
Председатель Счетной палаты Татарстана Алексей Демидов награжден почетной грамотой СП Российской Федерации. Он отмечен за укрепление сотрудничества и повышение эффективности внешнего государственного аудита, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.
Грамоту на итоговом заседании Совета контрольно-счетных органов республики вручил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров. Он также поблагодарил коллектив Счетной палаты РТ за кропотливый труд от имени руководителя республики Рустама Минниханова.
Как отметили в пресс-службе Раиса Татарстана, в регионе уделяется особое внимание независимому контролю. Работа контрольно-счетных органов позволила достичь высоких результатов во всех областях госполитики. Так, только в этом году они организовали 37 проверок, в рамках которых было изучено 195 объектов.
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