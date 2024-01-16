Алексей Чупин: «Не скажу, что есть обиды на «Ак Барс». Время все расставило по местам»

Алексей Чупин: «Во время игровой карьеры живешь одной жизнью, а после завершения нужно реально перестраиваться»

Фото: © «Татар-информ»

«Зарипов играл до 41, а Ковальчук вернулся в хоккей в 40? Хоть до 60 играй, если сможешь»

Верно ли утверждение – если хоккеист, условно, до 25 лет не заиграл в КХЛ, то уже и не заиграет?

Кто так говорит, вы у него и спросите, а я так не считаю. Всему свое время.

Вы свою спортивную карьеру завершили в 36 лет. К примеру, Данис Зарипов доиграл до 41, Илья Ковальчук в 40 лет возобновил карьеру. Как относитесь к таким возвращениям?

Я не мог продолжать играть в свои 36. Меня прооперировали за год до того, как я завершил профессиональную карьеру. Что касается ребят, если есть силы, желание и здоровье позволяет, почему нет?! Хоть до 60 играй, если сможешь.

Сразу ли вам удалось переключиться на новую жизнь, после того как закончили со спортом?

Конечно, не сразу, на это ушли годы. Во время игровой карьеры живешь одной жизнью, а после завершения нужно реально перестраиваться. И, как известно, не все могут быстро и качественно это сделать. Но этот период со временем проходит и многое встает на свои места. Я отдыхал около полугода, а затем вышел на новую работу. Не могу сидеть дома.

Остались ли у вас привычки из спортивного прошлого?

Спортивный настрой остался. Спортом занимаюсь для себя, но в меру. Я не ставлю перед собой задачу держать себя в определенной форме. Выхожу на лед, играю в удовольствие и для здоровья. Иногда бегаю по утрам, много гуляю пешком.

Вы были главным штрафником лиги. В жизни вы такой же?

Самое главное, что в правилах за нарушения есть и наказания. Я, конечно, взрывной по характеру, но за годы научился держать себя в руках.

«Это были приятные впечатления. Спасибо «Ак Барсу» и болельщикам! Для меня это очень много значит» Фото: ak-bars.ru

«Я сам на матчи «Ак Барса» не хожу»

Самые продолжительные отношения у вас с казанским клубом и с ним же самые противоречивые… Вы стали символом казанского клуба, сыграли 11 сезонов. Как сейчас смотрите на ситуацию, которая произошла между вами и клубом?

Эта история уже в прошлом. Руководство давно поменялось. Я бы не сказал, что остались какие-то обиды или недосказанность. Время все расставило на свои места.

Три года назад под сводами «Татнефть-Арены» повесили ваше именное джерси. Какие эмоции в тот момент испытали?

Ну, конечно, это были приятные впечатления. Спасибо «Ак Барсу» и болельщикам! Для меня это очень много значит.

Посещаете ли матчи бывшей команды? Смотрите ли матчи КХЛ?

Я сам на матчи «Ак Барса» не хожу. Нашей детской школе выдают билеты и юные воспитанники с удовольствием посещают игры. Я сейчас слежу только за МХЛ. Выделять кого-то не буду, много талантливых ребят.

Не маловато ли для Казани одного клуба уровня КХЛ?

В Казани хватает и одного профессионального клуба. Просто, на мой взгляд, структура развития своих воспитанников выстроена не совсем правильно.

«Я не делю рабочие моменты на плохое и хорошее. Как правило, все решается в процессе диалога» Фото: ak-bars.ru

«Я за то, чтобы детей отдавали в любой спорт, который нравится ребенку, а не родителям»

Вы уже больше 10 лет являетесь директором спортивной школы «Волна». Почему пошли именно в сферу образования и не было ли желания двигаться дальше?

У меня и времени-то особо не было размышлять. Я пришел на это рабочее место, и мне хочется довести дело до логического завершения, которое бы приносило результат и работало как отлаженный часовой механизм.

«В детском хоккее спортивный психолог больше нужен родителям, а не детям», – сказал однажды Андрей Разин. Согласны ли с этим?

В хоккее, как и в любом виде спорта, есть нюансы, в которых порой поможет разобраться только грамотный специалист. Важно понимать, что это не односторонний процесс. Спортивный психолог нужен как детям – для того, чтобы объяснить, к примеру, как адаптироваться в коллективе, так и родителям – помочь справиться с амбициями.

Как считаете, обязательно ли отдавать детей в спорт?

Я за то, чтобы детей отдавали в любой спорт, который, прежде всего, нравится ребенку, а не родителям.

С чем чаще приходится сталкиваться в вашей работе, с позитивом или негативом?

Я не делю рабочие моменты на плохое и хорошее. Как правило, все решается в процессе диалога.

В последние годы появилась тенденция отводить детей в спортивные секции чуть ли не с трех лет. Как считаете, есть ли понимание у ребенка в таком юном возрасте, чего он действительно хочет?

На мой взгляд, это слишком рано. Что касается понимания, то основным признаком является то, с каким настроем ребенок посещает тренировки, с желанием или постоянно плачет. А если мы говорим о профессиональном спорте, то стоит обязательно отметить, что он не для всех.

В вашем случае связать свою жизнь с профессиональным хоккеем было осознанным желанием?

У меня не сложилось ни с одним другим видом спорта, которые я пробовал. Мой отец был профессиональным хоккеистом. В детстве мне нравилось посещать все игры и тренировки с участием его команды. Думаю, это во многом сыграло большую роль в моем желании заниматься хоккеем в возрасте 8-9 лет.

«Сейчас у нас нет своего ничего для того, чтобы ребенка экипировать» Фото: © «Татар-информ»

«При социализме государство вкладывало деньги в развитие спорта, а сейчас многое на плечах родителей»

Помните свою первую экипировку? По наследству, наверное, многое доставалось?

Помню первые коньки, которые мне выдали в спортшколе. «Спецы» они назывались – кожаные, коричневого цвета с железными лезвиями. Да, они были старые, рваные и порой на несколько размеров больше. Но все же это были коньки. Ну а что делать?! Тебя никто не спрашивал, удобно или нет, так как раньше выбора особо не было. По наследству от отца тоже кое-что доставалось. Старенькую клюшку всегда можно было попросить. Профессиональная экипировка, конечно, была совершенно другого качества.

Тогда хоккей тоже считался дорогим спортом?

В мое время все оплачивала детская спортшкола: поездки на соревнования, экипировку выдавали советскую, но хорошую и бесплатно. Тогда, при социализме, государство заботилось о нашем поколении, вкладывало деньги в развитие спорта, а сейчас многое на плечах родителей.

В наше время есть какая-то положительная динамика в данном отношении?

Я не политик и не государственный деятель, а директор школы, который также зависит от многих обстоятельств. Спасибо Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за то, что выделят средства, за счет которых наша школа существует уже много лет. Дети ездят в лагеря, получают игровую форму, принимают участие в соревнованиях. Все это немного напоминает тот социализм, при котором я вырос.

Какие возможности для развития есть в современном хоккее и чего сейчас нет?

Хоккей не стоит на месте и развитие идет, появляются новые технологии, практические решения, экипировка и так далее. А вот успеваем ли мы за этим развитием, я имею в виду детские спортивные школы, – другой вопрос. Проблем в российском хоккее достаточно, могу назвать две из них: первая, и основная, – это слабое финансирование и грамотное управление.

Хоккейную форму мы покупаем за большие деньги канадскую или ее шьют в Китае. Хорошо хоть сейчас клюшки «Заряд» на заводе в Набережных Челнах начали делать. Раньше были такие отечественные компании по производству спортинвентаря, как Efsi, «Главспортпром», Salewa. Сейчас у нас нет своего ничего для того, чтобы ребенка экипировать.

«У меня было большое желание играть в хоккей и повышать свое мастерство» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я никогда не считал чужие деньги»

Как в ваше время осуществлялся переход из юношеского хоккея во взрослый?

Талантливых ребят всегда отбирали. Тогда, как правило, после окончания 10 класса молодых игроков приглашали на просмотр в первую команду. И далее по стандарту: тренируешься с командой, спустя время попадаешь в заявку, условно допускают во время матчей «на лавке посидеть». В концовке, если счет во встрече позволяет, могут на две-три смены выпустить.

На что потратили свою первую зарплату и достойные ли это деньги были по тем временам?

Свою первую зарплату я получил в «Ижстали», на что потратил, конечно же, не помню. Когда мне было 16 лет, я не думал о том, достойные ли это деньги. Я был счастлив, что получил первую зарплату, ведь это своего рода следующий этап во взрослое будущее. У меня было большое желание играть в хоккей и повышать свое мастерство. Тогда не было таких громких контрактов, как сейчас. Я никогда не считал чужие деньги, ставка у всех была одинаковая.

В те времена сделать себе карьеру было проще, чем при нынешней конкуренции?

Многое с тех пор поменялось, и уровень хоккея в том числе. В нынешние времена можно и без конкуренции попасть…

Намекаете на связи и знакомства…

В том числе!

«Многое с тех пор поменялось, и уровень хоккея в том числе» Фото: ak-bars.ru

«Я подумал, пускай все играют в «Ак Барсе», а мои дети будут в «Волне»

А вам случалось использовать личные знакомства, чтобы помочь детям?

Мои дети в «Ак Барсе» не играли. Вернее, играли до определенного детского возраста. А потом я подумал, пускай все играют в «Ак Барсе», а мы будем в «Волне». И на мой взгляд, это было правильное решение. Конечно, уровень этих двух спортшкол по тем временам был совершенно разный. Но нам в «Волне» удалось подтянуть некоторые моменты и сократить это отставание, правда, все равно не в полной мере.

Известно, что трое ваших сыновей также пошли по вашим стопам. Это была ваша инициатива или их желание?

В хоккей их привел я, но никогда не требовал, чтобы они связали свою жизнь с этой профессией. В глубине души, конечно же, хотел, чтобы все трое продолжили нашу династию, но у жизни на все свои планы. Первые два сына завершили профессиональную карьеру по причине того, что все складывалось не так, как они того ожидали. Все, что я мог сделать в тот момент, только поддержать их решение.

Чем старшие ребята сейчас занимаются?

Старший Артем работает в «Волне» тренером малышей 2017 года рождения. А у второго сына Егора свое дело.

Будете ли внуков агитировать?

Все будет по такому же принципу. Никакой агитации, если будет необходимо, пройдем несколько видов спорта и на чем он или она остановится, тем и продолжим заниматься.

«Главное – не убить желание и талант»

Известно, что ваш младший сын Макар играет в МХЛ за нижегородскую «Чайку». В прошлом году они взяли чемпионство. Какие эмоции у вас тогда были?

Мы ездили с супругой на этот матч. Было волнительно, чувства переполняли. В какой-то момент даже себя вспомнил. Считаю, их команда заслуженно победила, они весь сезон достойно играли.

Получается, сейчас вся надежда на младшего сына?

Какое-то время я действительно так думал, но сейчас уже так не считаю. Как получится, так получится, это уже от него зависит и будет целиком его решение. Я надеюсь, что у него получится, но требовать от него, конечно, этого не буду.

Полагаю, смотрите все матчи с участием «Чайки». Даете ли советы и как часто он к ним прислушивается?

Обязательно все совместно обсуждаем. Думаю, он старается принимать во внимание мои слова, но не всегда получается.

На ваш взгляд, структура нижегородского клуба с точки зрения роста и возможностей перспективна для молодежи?

В Нижнем Новгороде умеют работать с молодежью. В каком отношении? Период перехода из детского хоккея во взрослый один из самых сложных. Именно на данном этапе определяют, кто из воспитанников способен идти дальше, а кто нет. Молодым нужно уделять внимание, это же начинающие игроки, во многом несформировавшиеся. На мой взгляд, в этот момент главное не убить желание и талант, а раскрыть и направить в нужное русло.

Насколько известно, у вас есть еще дочка. Сколько ей лет и каким видом спорта она занимается?

Даре 13 лет, она занимается стрельбой. Дело в том, что мы живем недалеко от стрельбища и решили попробовать этот вид спорта. Там выдают все обмундирование и даже ружье. Спасибо огромное за наставничество нашему тренеру Светлане Александровне Деминой. Мы также периодически выезжаем на соревнования, в последние разы были в Москве и в Питере. Я рад, что дочери нравится, ходит с большим удовольствием уже три года. Хотя в свое время прошли через несколько видов спорта, среди которых были и фигурное катание, и боевые искусства, такие как карате, тхэквондо, бокс.

Можете ли назвать лучшую хоккейную школу в Казани на данный момент?

Дело в том, что уровень финансовый у хоккейных школ разный. Если всем дать одинаковые возможности, картина будет совсем иная. Поэтому выделять никого не буду.

Екатерина Маркс

Алексей Чупин – экс-хоккеист, нападающий «Ак Барса».

Родился в 1972 году в городе Глазове. В хоккей начинал играть в Ижевске. В начале карьеры выступал за местную «Ижсталь», глазовский «Прогресс» и «Олимпию» из Кирово-Чепецка.

В 1993 году переехал в Казань и на протяжении 10 лет выступал за «Ак Барс».

В 2003 году перешел в «Динамо», но спустя два года снова вернулся в Казань.

В составе «Ак Барса» дважды становился чемпионом России (1997/98 и 2005/06) и дважды становился серебряным призером чемпионата (1999/00 и 2001/02).

В 2009 году завершил профессиональную карьеру хоккеиста.