Алексей Чумаков о «Новой волне» в Казани: Это масштабный, серьезный забег
Певец Алексей Чумаков поделился своими впечатлениями от участия в Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025», который проходит в Казани. Об этом он рассказал журналистам на красной дорожке.
«Роскошная «Новая волна», как и всегда. Я очень люблю этот конкурс. Это такой масштабный, серьезный забег. Я получаю удовольствие всегда, множество лет. И благодарен, что пригласили в жюри», – сказал артист.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.
«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.