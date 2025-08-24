Алексей Чумаков о «Новой волне» в Казани: Это масштабный, серьезный забег

Певец Алексей Чумаков поделился своими впечатлениями от участия в Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025», который проходит в Казани. Об этом он рассказал журналистам на красной дорожке.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Роскошная «Новая волна», как и всегда. Я очень люблю этот конкурс. Это такой масштабный, серьезный забег. Я получаю удовольствие всегда, множество лет. И благодарен, что пригласили в жюри», – сказал артист.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.