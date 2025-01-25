Алексей Бушуев: «Заявку на «Город трудовой доблести» вполне могут и завернуть»

На прошлой неделе семь населенных пунктов России получили почетное звание «Город трудовой доблести». Среди них оказался и Зеленодольск. Таким образом, в списке 63 «доблестных» городов РФ теперь уже два татарстанских. О том, как готовились к подаче в оргкомитет «Победа» заявки Казани и Зеленодольска, «Татар-информу» рассказал историк Алексей Бушуев.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В годы войны, по большому счету, было не до наград мирному населению»

- Алексей Сергеевич, за что населенному пункту дается почетное звание «Город трудовой доблести»? Есть какие-то формальные показания к этому?

- Это звание появилось в 2020 году, когда Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»». В законе прописано, что оно присваивается городу за трудовые подвиги его жителей именно в годы Великой Отечественной войны. То есть изначально была установка награждать за значительный вклад в достижение Победы.

В том же законе прописаны три критерия, или условия, присвоения звания. Первое: промышленные предприятия города, которые производили продукцию для фронта в годы войны, должны иметь государственные награды СССР. В советское время была такая практика награждения предприятий, трудовых коллективов за особые заслуги – как правило, орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. В годы войны эта практика тоже работала. Соответственно, если в городе есть такие предприятия, он может претендовать на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».

Помимо орденов предприятия могли получить награду, существовавшую только в годы войны, — переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. ГКО – это орган, созданный для управления страной в условиях военного времени. Знамя вручали на время за победу в социалистическом соревновании предприятий, была такая форма стимулирования и поощрения трудовых коллективов.

Аналогичные знамена существовали и на уровне регионов, у нас тоже вручалось переходящее Красное знамя СНК ТАССР и обкома ВКП(б), но по закону о городе трудовой доблести это должно быть знамя именно Госкомитета обороны.

- То есть знамя тоже засчитывается как выполнение первого условия.

- Точнее, может быть засчитано. Второе условие: госнаграды, полученные в годы войны, должны иметь не только предприятия, но и их работники. Именно за трудовые подвиги, совершенные для нужд фронта.

Дело в том, что в годы войны, по большому счету, было не до наград мирному населению. Поэтому их вручали не так уж часто, соответственно, каждая из них особенно ценна. Большая часть награждений, в том числе за трудовые подвиги, пройдет уже после войны, когда летом 1945 года будет учреждена специальная медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». А в военное время награждали только самых выдающихся.

«Награждали и директоров, и рабочих, которые сумели отличиться 200-, 300-процентным выполнением нормы»

- Кого в основном - рабочих-стахановцев или директоров?

- Были и директора, и рабочие, которые сумели отличиться 200-, 300-процентным выполнением нормы. Некоторые, внедряя рационализаторские предложения на своем рабочем месте, умудрялись выдавать по тысяче процентов нормы.

И третье условие: нужно было указать и доказать конкретные факты трудового героизма работников этих предприятий. То есть привести описания, свидетельства современников и так далее.

В случае выполнения трех этих условий город может претендовать на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».

- Сколько городов было награждено в 2020 году?

- 20.

- И каждый год к этому перечню добавляются новые города. Почему это происходит постепенно?

- Не могу сказать. Возможно, в 2020 году просто не успели рассмотреть все поступившие материалы.

- И дали звание самым очевидным кандидатам?

- Видимо, так. А может, какие-то города не успели дослать, дооформить свои заявки. Но тут я вам точно не скажу, решения принимает Москва. Города только подают свои обоснования в Российский оргкомитет «Победа».

- Как велась работа по обоснованию заявок Казани и Зеленодольска? В частности, с вашей стороны?

- Когда было принято решение об учреждении этого звания, в наш институт обратилась заместитель главы муниципального образования города Казани Людмила Андреева, и мы начали разработку исторической справки о трудовом подвиге, героизме и вкладе в Победу жителей города с научным обоснованием по названным критериям.

Надо сказать, что подготовка такой справки, в общем-то, непростая работа. И если бы Институт истории не работал в этом направлении в течение ряда лет, то сделать ее было бы достаточно сложно.

- В чем сложность?

- Во-первых, все достижения нужно обосновать — описать вклад, сделать характеристику, расписать по критериям, обосновать наличие каждого из них, привести аргументы, факты, доказательства. Оргкомитет «Победа» отправляет поступающие материалы на экспертизу в институты Российской академии наук, все это проверяется, и если обоснование недостаточное, заявку вполне могут завернуть.

В целом работа координировалась городом. Они работали с нами, а также с архивным управлением, Госархивом, муниципальными архивами и архивами предприятий. То есть собирали у них информацию и передавали ее нам. А архивный документ - это, как правило, просто отрывочные сведения на какую-то конкретную дату. Например, приказ о награждении работников предприятия. Все эти отдельные события надо было собрать и выстроить из них общую картину. На самом деле, это масштабная работа.

Алексей Бушуев: «Работа по Зеленодольску была начата почти одновременно с Казанью» Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

«Казань как конечная точка эвакуации была выбрана не случайно»

- Вы сказали, что Институт истории уже работал ранее в этом направлении.

- Да, его вела Айслу Шарипзяновна Кабирова, ученица Зямиля Ибрагимовича Гильманова, сотрудника Института языка, литературы и истории имени Г. Ибрагимова Казанского филиала АН СССР, который еще в 1977 году издал монографию «Татарская АССР в Великой Отечественной войне». Значительная часть информации, в том числе о трудовом вкладе предприятий, была собрана еще им.

Айслу Шарипзяновна тоже на протяжении многих лет занималась изучением Татарстана как тыловой базы страны - промышленных предприятий республики, социального положения населения и т.д. Она, к сожалению, скончалась в 2020 году, но у нее уже был накоплен значительный багаж информации, что сильно облегчило нашу задачу. В ходе разработки справки эта информация дополнялась данными из архивов, обновлялась и выстраивалась именно так, чтобы обосновать ее по критериям.

В итоге мы составили полноценную справку с хорошей доказательной базой, которая легла в основу уже московского заключения. Потому что когда в Российской академии наук решали, утверждать заявку Казани или нет, за основу было взято наше заключение. Что говорит о том, что обоснование было сделано на достаточно хорошем научном уровне.

- А что по Зеленодольску?

- На самом деле, работа по Зеленодольску была начата почти одновременно с Казанью, может быть, с отклонением на месяц-два. То есть уже в 2020 году мы сделали аналогичную работу по обращению Зеленодольского муниципалитета. Правда, было чуть сложнее, так как информации по Зеленодольску у нас изначально было очень мало и пришлось провести большую работу.

- Перейдем к самой фактуре. Что именно Казань и Зеленодольск производили в годы войны для нужд фронта? Какая продукция была самой важной?

- Наверное, надо начать с того, что в связи с военной угрозой летом 1941 года в стране началась масштабная эвакуация предприятий из западных приграничных районов. И уже тогда Казань приняла первые эшелоны с эвакуированными оборудованием и людьми. Эвакуировалось же не только оборудование, вместе с ним прибывали и рабочие, инженеры, начальники цехов, директор завода.

- «Уже тогда» - то есть в июле?

- По-моему, в августе, но точно летом, и это в любом случае достаточно быстро. И Казань была выбрана не случайно. В Москве сразу же был создан Совет по эвакуации, который координировал эту работу на союзном уровне. В Татарскую АССР было направлено более 70 промышленных предприятий.

«Когда мы готовили справку по Зеленодольску, мы понимали, что он заслуживает присвоение этого звания, но не очень понимали вот какой момент: масштабы города, которому его могут присвоить» Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

«Трудовой подвиг совершался не только в больших городах»

- Вы говорите, Казань была выбрана не случайно. Почему?

- К тому времени она уже была развитым промышленным городом. В 1930-е годы на территории города был построен ряд промышленных объектов. Уже в начале 1930-х был возведен и начал свою работу Казанский авиазавод под номером 124. И в 1941-м именно на его базу был эвакуирован московский 22-й завод имени Горбунова, который производил здесь бомбардировщики.

То есть эвакуация осуществлялась не в чистое поле, а на промышленные площадки, которые позволяли установить это оборудование и наладить работу. А налаживать работу приходилось с колес. Приходил эшелон, фактически немедленно его надо было разгрузить и приступать к работе, таково было требование и Госкомитета обороны, и профильных наркоматов. Поэтому выбирали те города, которые были готовы принять это оборудование. Казань была одним из них. А часть оборудования была распределена в другие города ТАССР.

- В какие, кроме Зеленодольска?

- В Чистополь, Набережные Челны, Бугульму. Конечно, они принимали не такие крупные предприятия. И были даже ситуации, когда эвакуированные заводы делились между разными городами. Например, Вышневолоцкий ткацкий комбинат из Тверской области разместили в Набережных Челнах, Елабуге и, по-моему, в Мамадыше.

- Не очень удобно, наверное.

- Наверное. Но ситуация военного времени требовала быстрых решений.

- А есть еще в Татарстане города, которые, по-вашему, заслуживают звания, о котором мы говорим?

- Знаете, когда мы готовили справку по Зеленодольску, мы, конечно, понимали, что он заслуживает присвоение этого звания, но мы не очень понимали вот какой момент: масштабы города, которому его могут присвоить. Ведь трудовой подвиг совершался не только в больших городах. Точно такой же вклад в Победу делался малыми городами в пределах тех сил, которые у них были. А критерии, которые обозначены в законе, о масштабах города ничего не говорят. Поэтому, по большому счету, любой город России и Татарстана совершил трудовой подвиг и заслуживает звания «Город трудовой доблести».

- А ведь есть и 10-тысячные города.

- Вот именно. Или сильно выросшие города, как те же Набережные Челны, где резкое увеличение численности населения произошло во второй половине XX века. Во время Великой Отечественной войны это был небольшой город, но местные жители точно так же вносили посильный вклад в общее дело Победы своим каждодневным трудом. Так что это вопрос, скорее, политического решения.

«Наиболее крупным был 22-й завод, эвакуированный из Москвы на базу Казанского авиационного предприятия» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань поставила более миллиона зарядов для реактивных «Катюш»

- Что все-таки производили Казань и Зеленодольск?

- Когда мы говорили о Набережных Челнах, я вспомнил еще один момент. В небольших городах были небольшие же рабочие артели, даже кооперативы, которые тоже вносили свой вклад в Победу. В тех же Челнах, например, валили лес, который поставлялся на 10-й Зеленодольский фанерный завод и Поволжский фанерный завод (тоже расположенный в Зеленодольске) для производства авиационной фанеры. А зеленодольская фанера шла на казанский авиазавод для сборки самолетов У-2, которые изготавливал эвакуированный ленинградский 387-й завод, ныне Казанский вертолетный.

То есть кооперация была выстроена в рамках всей республики, небольшие предприятия делали составные или запасные части, поставляли какой-то материал на производства. Работа, на самом деле, была совместная, и трудовой подвиг тоже совместный.

Если говорить о том, что производилось конкретно в Казани, то это свыше 600 наименований боеприпасов и снаряжения. Начиная с самолетов и заканчивая разными составными частями и деталями – тахометрами, температурными датчиками, биноклями (их делал оптико-механический 237-й завод), системами управления торпедной стрельбой и так далее. Старейший 40-й завод, основанный еще в конце XVIII века, поставлял порох. Там разрабатывались и новые виды порохов, в том числе для реактивных «Катюш», для которых Казань поставила более миллиона зарядов. А в целом пороховой завод поставил, насколько я помню, более 4 миллиардов зарядов.

Наиболее крупным был 22-й завод, эвакуированный из Москвы на базу Казанского авиационного предприятия (124-го завода). В годы войны он производил бомбардировщики Петлякова Пе-2 и Пе-8, всего было сделано более 11 тысяч машин. Это были одни из лучших бомбардировщиков того времени.

Бывший ленинградский 387-й завод, как я уже сказал, производил знаменитые многоцелевые У-2. Изначально Поликарпов разработал этот самолет как учебный (отсюда «У») – легкий, простой, удобный в управлении. Но в ходе войны выяснилось, что у него есть и хорошее боевое применение. Он мог незаметно подлететь на низкой высоте, выключив двигатель, сбросить бомбу и улететь. Были и другие варианты компоновки У-2, например, в качестве санитарной авиации для вывоза раненых. Этих самолетов в Казани тоже было произведено более 11 тысяч.

«Если говорить о Зеленодольске, то это, прежде всего, два крупных завода - судостроительный и имени Серго» (на снимке – мемориал у судостроительного завода им. Горького) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Первое время местный и прибывший заводы существовали параллельно. Но это не давало выстроить нормальную работу»

- 11 тысяч за годы войны - получается, до десяти штук в день. Это же много? Понятно, что это не современные сложные машины, но тем не менее.

- Да, конструкция У-2 удобна как раз своей простотой, этот самолет можно было собирать достаточно быстро.

Говоря о Казани, нужно вспомнить и 237-й оптико-механический завод (тоже бывший ленинградский), который производил всевозможные приборы, и 16-й завод, собиравший двигатели. Это эвакуированное воронежское предприятие, тоже посаженное на базу нашего завода. То есть нередко оборудование эвакуированного предприятия дополняло и усиливало то, что здесь уже было. В некоторых случаях производство увеличивалось многократно.

Причем первое время местный и прибывший заводы существовали и работали параллельно. Но постепенно становилось очевидным, что это не дает выстроить нормальную работу. Дело было и в определенной ревности между коллективами, и в нехватке ресурсов на всех. Поэтому через некоторое время принимается решение об объединении заводов и их коллективов.

- Кстати, те города, откуда прибыли эти заводы, не ставили вопрос об их возвращении после войны?

- Часть оборудования, может быть, и возвращалась, но ту базу, которая была посажена в Казани, уже не было смысла выковыривать. Это и дорого, и трудно, и технологический процесс уже выстроен. Эвакуация промышленного предприятия – это же сложнейшая задача. В общем, ломать производство не стали.

В целом в годы войны получили государственные награды шесть казанских предприятий. Пороховой завод был награжден орденом Отечественной войны в 1985 году, тоже с формулировкой «за вклад в Победу». И сама Казань в 1984 году была награждена орденом Ленина, также за трудовой подвиг жителей города в годы Великой Отечественной войны. Таким образом, трудовой героизм Казани был признан уже в советское время.

Если говорить о Зеленодольске, то это, прежде всего, два крупных, созданных еще до войны, завода - судостроительный №340 и №184 имени Серго. Первый в годы войны производил, в первую очередь, бронекатера, которые участвовали в сражениях в составе Волжской и Дунайской военных флотилий и сыграли большую роль в Сталинградской битве, подвозя в Сталинград солдат и боеприпасы. Таких бронекатеров было собрано более ста. А специальную бакелизированную фанеру для них производили зеленодольские фанерные заводы.

«Бронекатера участвовали в сражениях в составе Волжской и Дунайской военных флотилий и сыграли большую роль в Сталинградской битве, подвозя в Сталинград солдат и боеприпасы» Фото: zdship.ru

«Термоэлемент на котелке нагревался и вырабатывал электричество, которое партизаны могли использовать для питания раций»

- То есть это был скорее транспортный катер?

- Он использовался и как транспорт, и для выполнения боевых задач. Плюс, работники судостроительного завода выезжали непосредственно в зону боевых действий, чтобы на месте осуществлять ремонт этих судов. Быстро ремонтировали, восстанавливали ходовые качества и отправляли снова в бой. Было сформировано несколько таких выездных бригад. А часть судов Волжской военной флотилии ремонтировалась в доках Камского затона в Набережных Челнах.

Завод имени Серго производил боеприпасы. Понятно, что с началом войны большинство предприятий Казани и Зеленодольска перестроили свою работу, перейдя на производство военной продукции. И завод имени Серго перешел на производство снарядов для малокалиберной артиллерии - для авиационных пушек, зенитных орудий. И, конечно же, боеприпасов для стрелкового вооружения.

Нельзя не упомянуть предприятия легкой промышленности, как в Казани, так и в Зеленодольске. Они тоже делали важную работу по снабжению армии шинелями, шапками-ушанками, шлемофонами для летчиков. Все это тоже поставлялось на фронт в больших объемах.

- Строительство Казанского обвода было включено в вашу справку?

- Его мы тоже упомянули как большое трудовое достижение жителей республики. Да, в строительстве обвода участвовали и казанцы (например, в большом количестве туда свозились студенты Казанского университета), и называем мы его Казанским, но все-таки это часть Волжского оборонительного рубежа. Это большой, более чем трехсоткилометровый участок, проходивший по районам Татарстана и некоторых соседних регионов.

В обосновании мы, кстати, указывали трудовые подвиги не только в их традиционном понимании. Например, работа в Казани научных учреждений Академии наук СССР тоже была отражена. В столицу ТАССР было эвакуировано более 30 коллективов научных институтов Академии наук. До 1942 года здесь находился и президиум Академии, потом он переместился в Свердловск. В Казани работали около сорока академиков и примерно столько же членов-корреспондентов АН СССР. Среди них были многие выдающиеся имена, такие как Игорь Курчатов, Абрам Иоффе, из историков - Борис Греков, Евгений Тарле и другие.

Ученые, на самом деле, тоже внесли большой вклад в Победу. Тот же Иоффе, как физик металлов, занимался разработкой приспособлений, которые позволяли встроить в котелки термоэлементы. Термоэлемент нагревался и вырабатывал электричество, которое партизаны могли использовать для питания раций. Но продолжались и теоретические разработки. Многие знают, что в Казани продолжала свою работу секретная лаборатория Курчатова, изучавшая ядерные цепные реакции.

«Бомбардировщики Пе-2 и Пе-8 были одними из лучших для своего времени. За годы войны в Казани было сделано более 11 тысяч таких машин» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Прослыть героем трудового фронта было престижно»

- Труд женщин и подростков был отмечен в справке?

- Да, как и людей пенсионного возраста. Те, кто уже физически не мог идти на фронт, допустим, возрастные мужчины, тоже вставали за станок. На эти категории населения пришлась значительная доля труда, и, конечно, об этом сказано в заявках.

Если говорить о соотношении, то если до 1941 года доля женщин среди работников казанских промышленных предприятий составляла 17-18 процентов, то в годы войны она достигла 44-45 процентов. На отдельных предприятиях, в основном легкой промышленности, она доходила до 80-90 процентов.

Доля подростков среди работников промышленных объектов Казани превышала 50 процентов.

- Люди, которые совершали трудовой подвиг, как-то поощрялись материально?

- Да, в годы войны этому уделялось большое внимание. Безусловно, большой патриотический подъем имел место, но все-таки на голом энтузиазме долго не протянешь.

Формы поощрения были разные. Материальное поощрение было традиционным - повышение зарплаты, денежные премии, которые выплачивались и руководителям, и начальникам цехов, и работникам, перевыполнявшим производственные нормы. Но, кроме материального, были разные формы внематериального поощрения – разного рода почетные грамоты, заводские переходящие знамена, за которые боролись цеха. Получить такое знамя было почетно.

«В Казани работали около сорока академиков и примерно столько же членов-корреспондентов АН СССР» (на снимке – «отец советской физики» Абрам Иоффе) Фото: kpfu.ru

Безусловно, были и госнаграды – ордена и медали, которые вручались особо отличившимся работникам предприятий. Хотя, как я уже сказал, непосредственно в годы войны их было не так много. Тогда было не до того.

И постоянно говорилось о трудовом подвиге. Люди знали имена стахановцев, везде были доски почета, в газетах постоянно печатали сообщения о том, что кто-то где-то совершил трудовой подвиг, перевыполнил норму на столько-то процентов. Все это было на слуху, на виду, то есть прослыть героем трудового фронта было престижно.

Бушуев Алексей Сергеевич – историк, ученый секретарь Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ. Кандидат исторических наук.

Окончил исторический факультет КГПУ (2003), аспирантуру КГУ (2007).

Область научных интересов: история России и Татарстана в XX – начале XXI в.; социальные и демографические процессы в Поволжье; история Великой Отечественной войны; применение математических методов в историческом исследовании.

Автор книг «Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» (в соавторстве с А.Ш. Кабировой, Е.Г. Кривоножкиной, 2016), «На Сувалкском рубеже... Книга памяти красноармейцев, погибших в 1944–1945 гг. и захороненных в Сувалках (Польша)» (2023) и др.

Член Межведомственной комиссии по историческому просвещению в Республике Татарстан.

Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники (2016).