Алексей Батраков прибыл в расположение сборной России

Фото: fclm.ru

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков присоединился к сборной России для подготовки к осенним товарищеским матчам. Пресс-служба национальной команды опубликовала кадры прибытия 21-летнего футболиста .

Батраков перешёл в турецкий клуб из «Локомотива» в августе. До паузы на игры сборных он провёл за «Галатасарай» пять матчей во всех турнирах, включая один в Лиге чемпионов, и отметился одной результативной передачей . В недавнем матче чемпионата Турции против «Трабзонспора» (0:4) россиянин вышел на замену на 68-й минуте .

В расположение сборной Батраков прибыл 21 сентября. Ранее сообщалось, что он присоединится к команде 20-го числа, однако по факту приезд состоялся днём позже . В интервью клубной пресс-службе полузащитник признался, что успел соскучиться по России: «Я месяц не был в России и успел соскучиться по Москве, друзьям, по команде, по атмосфере» .

Сборная России проведёт три матча в рамках осеннего сбора: 29 сентября в Казани против Ирана, 3 октября в Екатеринбурге против Намибии и 6 октября в Нижнем Новгороде против Нигерии .