Алексей Арзамазов: Отказ от творчества на родном языке — общая проблема для всех народов

Доктор филологических наук Алексей Арзамазов назвал утерю национального языка и национальной самоидентификации общей проблемой для большинства литератур народов России.

«Каждое молодое поколение теряет полноценную связь с его национальным языком. В финно-угорских литературах — марийской, мордовской, удмуртской — сочиняющей на национальном языке молодежи единицы. Обрывается „пуповина“ языка между писателями и народом. Культурное наследие тоже теряется. Без национального языка национальная литература не может существовать», — сказал Алексей Арзамасов во время выступления на круглом столе «Национальные литературы в контексте культурной интеграции» в ИЯЛИ.

Ученый также предположил, что может измениться само понятие современной национальной литературы. «Эта литература должна быть написана на национальном языке? Или это литература, где русскоязычный описывает традиции национального искусства? Определение этого понятия сейчас стало большой проблемой, до сих пор не можем прийти к общему мнению», — подчеркнул он.

«Недавно на Кавказе был на встрече с литературоведами. Кабардинцев, чеченцев и балкарцев, пишущих на национальных языках, практически не осталось. Там молодое поколение писателей перешло на русский язык», — привел пример спикер.

По мнению Алексея Арзамасова, татарская, башкирская и якутская литературы отличаются от литератур других народов России. «Процесс глобализации не грозит вот этим трем народам. Они не находятся под угрозой исчезновения», — считает ученый.