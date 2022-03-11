Алексеевское РайПО: Ажиотаж на продукты сравним с первыми днями начала пандемии

В Алексеевском районе Татарстана не наблюдается дефицита товаров первой необходимости, однако повышенный спрос на продукты питания сравним с первыми днями пандемии коронавируса. Таким мнением с районным изданием «Заря» поделился председатель правления Алексеевского РайПО Ильнур Хайбуллин.

Он отметил, что предприятие функционирует в штатном режиме, производства потребкооператива (цеха по производству лимонада, мясных и колбасных изделий, а также пекарня) работают без перебоев и имеют резерв продукции.

По оценке Ильнура Хайбуллина, всеми товарами первой необходимости район обеспечен.

«Мы уже давно работаем по принципу прямой поставки в магазины: загружаем машину на оптовых складах в Казани и сразу развозим всё в населенные пункты. Сразу скажу, что проблем с поставками не наблюдается», — цитирует спикера издание.

Что касается высокого спроса на сахар и соль, то по аналогичному сценарию развивалась ситуация во время пандемии, заметил потребкооператор.

«Тогда также был ажиотаж на эти продукты, и поставщики, видя это, искусственно завышали цены, еще больше сея панику среди населения. Такая же ситуация наблюдается и сейчас. Уверен, что в течение 10–15 дней всё вернется в управляемое русло и цены стабилизируются», — сказал Ильнур Хайбуллин.

Что касается сахара и соли, то их реализация проходила по обычной цене. Если раньше жители Алексеевского района могли купить сахар за 58–60 рублей, то сейчас его закупочная цена составляет 76 рублей.

«Но мы не спешим закупать его по этой высокой цене, поскольку ждем решения Правительства республики. И на сегодняшний день в наших магазинах сахар есть», — подчеркнул руководитель.

Подтвердила его слова и продавец магазина в Лебяжьем Венера Адельшина. «Какого-то ажиотажа мы не видим. Да, на ряд товаров есть повышенный спрос, но всё в пределах разумного. Пустых полок нет», — заявила продавец.