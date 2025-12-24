Алексеевский район Татарстана направил гуманитарную помощь в Лисичанск

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В Лисичанск доставлена партия гуманитарной помощи от Алексеевского района Республики Татарстан. В состав груза вошли строительные материалы, 300 листов ОСП, сухой асфальт и 50 радиаторов отопления.

Сухой асфальт позволит провести локальный ямочный ремонт дорожного покрытия.

Груз был сформирован при активном участии жителей Алексеевского района, предприятий и представителей бизнеса. Сбор и доставка помощи проходили при поддержке главы района Сергея Демидова и во взаимодействии с командой Республики Татарстан, курирующей подшефные РТ города Луганской Народной Республики.

Кроме того, Алексеевский район оказал поддержку участникам специальной военной операции. В зону проведения СВО были переданы автомобиль «Нива», мотоцикл «Урал» с прицепом, печи, строительные материалы, а также новогодние посылки и письма от родных и близких.