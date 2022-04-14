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Ру Тат
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Сельское хозяйство
14 апреля 2022  16:51

Алексеевцы бесплатно получили семена лука, свеклы и моркови

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Благодаря республиканской программе алексеевцы бесплатно получили семена лука, свеклы и моркови — всего их передали в 19 сельских поселений и 31 школу района. 

Так, глава Лебединского сельского поселения Юрий Тюкарев передал местной школе 23 кг семенного лука и по одному килограмму семян свеклы и моркови. 

«Наша школа уже не первый год участвует в этой программе. Каждую весну на пришкольном участке вместе с учениками сеем, все лето ухаживаем и осенью собираем урожай. Выращенные овощи сдаем Алексеевскому РайПО, и они уже их реализуют на городских ярмарках», — рассказала директор школы.

По ее словам, в 2021 году они смогли реализовать по 300 кг лука, свеклы и моркови. 

Юрий Тюкарев отметил, что их поселение участвует в программе около 5 лет. В этом году 20 многодетных и нуждающихся семей получат по килограмму каждого вида семян.

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