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На главную ТИ-Спорт 3 апреля 2025 16:27

Алексанрд Овечкин прокомментировал крупное поражение «Вашингтона» от «Каролины»

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Алексанрд Овечкин прокомментировал крупное поражение «Вашингтона» от «Каролины»
Фото: nhl.com

Нападающий Александр Овечкин дал комментарии после матча «Вашингтона Кэпиталз» с «Каролиной Харрикейнз» (1:5).

«Конечно, мы знали, что игра будет тяжелой и пройдёт на высоких скоростях. Может быть, дело в том, что это была вторая игра за два дня. Во втором периоде мы поняли, что нам нужно делать, но, к сожалению, забили только один гол», – передает слова Александра пресс-служба «Вашингтона».

Напомним, в той игре Овечкин забросил единственную шайбу для своей команды. Тем самым он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб. На счету россиянина сейчас 892 гола, а рекорд Гретцки составляет 894 шайбы.

#НХЛ #Александр Овечкин #спорт #хоккей
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