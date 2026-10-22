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На главную ТИ-Спорт 22 октября 2026 10:15

Александру Трусову пригласили выступить на Гран-при в США

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Александру Трусову пригласили выступить на Гран-при в США
Фото: ФФКР

Александра Игнатова (до замужества — Трусова) получила приглашение от Международного союза конькобежцев (ISU) на этап Гран-при в США, а Евгений Семененко — на этап в Финляндии.

Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Мы получили приглашение на Александру Игнатову для участия в Гран-при США. Ее маршрут для участия в Китае и Америке определен, все в порядке. Также получили приглашение для участия в Гран-при в Финляндии для Евгения Семененко. Желаем нашим фигуристам спортивной удачи на этих турнирах», – рассказал Коган.

Семененко и Игнатова занимают первые места в списке запасных. Соревнования в США пройдут с 13 по 15 ноября, в Финляндии - с 20 по 22 ноября.

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