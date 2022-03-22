Александринский и Камаловский театр готовят совместный проект

Национальный драматический театр России (Александринский театр) и Татарский академический театр имени Камала готовят совместный проект. Об этом «Татар-информу» рассказал режиссер санкт-петербургского театра Антон Оконешников.

«Пока я не могу говорить о деталях предстоящего проекта, однако уверен, что он увидит свет в декабре этого года. Реализован он будет на нашей онлайн-площадке „Другая сцена“ — программе, созданной в ответ на „пандемийные“ условия существования театра», — рассказал Оконешников.

Он также поделился, что возможно проект охватит несколько национальных театров России. В случае успеха необычный спектакль будет проходить на нескольких национальных языках.