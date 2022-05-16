Серебряная призёрка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова выступит в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Оно пройдет 11 июня в Сочи и 12 июня в Краснодаре.

Напомним, что сезон 2020/2021 Трусова представляла тренерскую группу Евгения Плющенко, однако перед олимпийским сезоном решила вернуться к Этери Тутберидзе.

Помимо Трусовой в шоу Плющенко выступят олимпийский чемпион Марк Кондратюк, а также Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Елизавета Нугуманова, Александр Самарин, Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин, Дмитрий Михайлов, Александр Плющенко.

Отметим, что Трусова будет единственной действующей представительницей группы Тутберидзе в шоу Плющенко.