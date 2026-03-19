Александра Трусова выступит на «Русском вызове»

Фото: соцсети Александры Трусовой

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова объявила о своем участии в турнире шоу-программ «Русский вызов», который состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге. Фигуристка рассказала о насыщенном графике и подготовке к предстоящим выступлениям.

В своем телеграм-канале спортсменка поделилась планами, отметив, что отдых откладывается. «Я почти настроилась на небольшую передышку между проектами, но, как всегда, что-то пошло не так. Хоть часть моих проектов заканчивается, впереди намечаются новые. Сейчас собираю вещи перед поездкой на шоу в Ростов. А затем меня ждут шоу-турнир и тур с Этери Георгиевной», – написала Трусова.

По словам фигуристки, она значительно увеличила тренировочную нагрузку. «Несмотря на всё это, тренируюсь я чаще, чем прежде, чему очень рада! На прошлой неделе уже поставили новый номер для тура, еще один в процессе. Плюс в работе программа для шоу-турнира. Теперь практически живу на льду, но не жалуюсь – именно об этом я и мечтала примерно со второго триместра беременности. Отдохну после всего уже в мае», – поделилась Трусова.

Напомним, что «Русский вызов» – ежегодный турнир, в котором фигуристы соревнуются в исполнении показательных номеров. В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге.