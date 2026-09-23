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На главную ТИ-Спорт 23 сентября 2026 13:01

Александра Трусова: «Время с семьей — это праздник»

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Александра Трусова: «Время с семьей — это праздник»
Фото: телеграмм-канал фигуристки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Александра Трусова поделилась с подписчиками новостями о своей жизни.

Спортсменка сообщила, что короткая передышка после прокатов подошла к концу, и она возвращается к интенсивным тренировкам.

«Короткая передышка после прокатов закончилась, возвращаемся к тренировкам», — написала фигуристка.

Также Александра опубликовала атмосферный снимок из семейного архива, отметив, что ценит время, проведенное с близкими. «А пока держите кусочек нашего ленивого вечера дома. Провести время с семьей всегда ощущается как праздник», — добавила Трусова.

#фигурное катание
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