Александра Трусова показала чистые четверные прыжки на тренировке

Фото: соцсети фигуристки

Александра Трусова (Игнатова) показала чистые четверные перед Мемориалом Дениса Тена. Российские фигуристки провели тренировку перед стартом Мемориала Дениса Тена в Алматы, сообщает ТАСС.

Главное внимание — на Александру Трусову. Вне проката фигуристка чисто исполнила четверные лутц и тулуп. В прогоне произвольной программы она также зашла на четверной лутц, однако приземлила его со степ-аутом.

Далее в прокате Трусова исполнила двойной тулуп («бабочка»), тройной риттбергер, каскад тройной флип — тройной тулуп и секвенцию тройной лутц — ойлер — тройной сальхов — двойной аксель.

Мария Захарова в прогоне выполнила четверной тулуп. Дина Хуснутдинова исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп, но со второго тройного акселя упала.

Мемориал Дениса Тена стартует в четверг, 8 октября, в Алматы и продлится до субботы.

Российские фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.