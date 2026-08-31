Александра Трусова подвела итоги «безумного» августа

Фото: соцсети фигуристки Александры Трусовой

Российская фигуристка Александра Трусова в своем телеграм-канале рассказала о насыщенном завершении лета. По словам спортсменки, прошедшие недели стали одними из самых загруженных в этом году.

«Если серьезно, то у нас уже давно не было настолько насыщенного месяца. Мне кажется, я ни минуты не сидела спокойно, и даже во сне не переставала думать о планах», — написала Трусова.

Фигуристка иронично предложила подписчикам «гайд, как за один месяц прожить событий на три», но тут же пошутила, что времени на его создание у нее вряд ли найдется. При этом она отметила, что научилась находить дополнительные часы в каждых сутках.

В конце поста Трусова добавила бонус для поклонников — «самый любимый звук на свете», речь шла о смехе ее сына Миши на видео.

Напомним, в межсезонье Трусова активно ведет подготовку к новому соревновательному сезону.