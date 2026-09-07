Александра Трусова: «Эмоции Тутберидзе были сильнее, чем на Олимпиаде»

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова (Игнатова) поделилась впечатлениями от эмоциональной реакции своего тренера Этери Тутберидзе после выступления на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.

Фигуристка чисто исполнила произвольную программу с четверным лутцем, но уступила японке Мао Симаде, набравшей 221,06 балла. Однако, по словам Трусовой, эмоции ее тренера были беспрецедентными: «Эмоции у нее были сильнее, чем на Олимпиаде. И сильнее, чем после любого турнира».

Спортсменка призналась, что была удивлена бурной радостью наставницы: «Мне кажется, она была больше рада, чем я». Сама Трусова, по ее словам, чувствовала усталость после долгого перерыва. Она отметила: «Я уже устала, мне уже было тяжело. А я счастлива видеть ее такой».

Фигуристка подчеркнула, что они обе давно не испытывали подобного удовлетворения от проката: «Мы обе рады, что у меня получилось. Давно не было такого, чтобы мы были довольны всем. Кроме доезда (программы)».