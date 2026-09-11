Александра Трусова чисто исполнила четверной тулуп и показала видео

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) опубликовала в своем Telegram-канале видео с тренировки, на котором чисто исполнила четверной тулуп.

Видео свидетельствует о том, что фигуристка продолжает поддерживать прыжковую форму.

Ранее Трусова вернулась на международные соревнования: на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup 2026 в Токио она заняла второе место с суммой 221,06 балла, чисто исполнив в произвольной программе четверной лутц.

Этот старт стал для нее первым после Олимпиады-2022.

В августе 2025 года фигуристка родила сына Михаила, а в январе 2026-го объявила о возвращении на лед . Тренируется Трусова под руководством Этери Тутберидзе.