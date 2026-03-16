Политика 16 марта 2026 09:40

Александра Офицерова назначена на социальный блок в исполкоме Нижнекамского района

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Заместителем руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского района по социальным вопросам стала Александра Офицерова. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома муниципального района Рустем Латыпов.

«Многие знакомы с ней по работе в управлении образования, где она с 2015 года была заместителем руководителя. С 2018 года возглавляла школу №36. Ее опыт работы максимально емкий, серьезный. Уверен, опыт и профессионализм помогут выстроить ей работу так, чтобы социальная сфера нашего района стала сильнее», – отметил Латыпов.

Ранее сообщалось, что прежний заместитель руководителя по социальным вопросам Ильдар Рамазанов покинул свой пост в связи с переходом на новую работу в городе Октябрьский Республики Башкортостан.

