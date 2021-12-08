Александра Мещанова из Татарстана завоевала гран-при конкурса «Мисс Останкино»

Трехлетняя Александра Мещанова из Азнакаево удостоилась гран-при в номинации «Мини-мисс» среди 38 участниц финала Всероссийского конкурса «Мисс Останкино», состоявшегося в главной телебашне страны 4 декабря. Об этом сообщает «Азнакаево-РТ».

Несмотря на юный возраст, Александра является победительницей многочисленных федеральных конкурсов. Она зарегистрирована в Реестре рекордов России как обладательница наибольшего количества титулов, завоеванных на конкурсах красоты и таланта. Таких достижений в ее копилке уже на тот момент было 22.

«Саша в первый раз приняла участие в онлайн-конкурсе, когда ей был всего год. После смягчения ограничений, связанных с пандемией, мы отправились покорять Казань, а потом и Москву. Она очень общительная, любит внимание к себе и красивые вещи. Целеустремленная, стойкая, бывает, что проступают на глаза слезы, но все равно старается дойти до конца, сделать все как надо», – рассказала мама юной красавицы Анастасия Мещанова.

В подборе костюмов, подготовке номеров к творческим состязаниям очень помогают и ее воспитатели, музыкальный работник из детского сада «Аист», который она посещает с десяти месяцев.

Конечно, победы даются нелегко. С двух лет Александра занимается в школе раннего развития. Безусловно, большая заслуга в достижениях дочки принадлежит ее маме.

«Если хочешь, чтобы ребенок добился каких-то высот, нужно вкладывать в это всю душу», – считает Анастасия. Ради дочери ей даже пришлось уйти с работы. Ведь подготовка к конкурсам требует много сил и времени.