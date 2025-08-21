Александр Журавский: Малые города – это хребет нашей страны

Малые города – это хребет страны, на котором зиждется и безопасность, и демография, и ценности страны. Об этом заявил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.

«Наш культурный код формируется не в одних столицах. Мы черпаем источник вдохновения из тех смыслов, которые производит наша земля. Это нематериальная ткань нашей истории. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У нас особенная стать – в Россию можно только верить», – сказал Журавский.

Он также добавил, что Президент России Владимир Путин с очень большим вниманием относится к развитию малых городов и поселений в стране.