news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 августа 2025 13:23

Александр Журавский: Малые города – это хребет нашей страны

Читайте нас в
Телеграм

Малые города – это хребет страны, на котором зиждется и безопасность, и демография, и ценности страны. Об этом заявил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.

«Наш культурный код формируется не в одних столицах. Мы черпаем источник вдохновения из тех смыслов, которые производит наша земля. Это нематериальная ткань нашей истории. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У нас особенная стать – в Россию можно только верить», – сказал Журавский.

Он также добавил, что Президент России Владимир Путин с очень большим вниманием относится к развитию малых городов и поселений в стране.

#Казань #форум #Татарстан #малые города россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани

Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани

20 августа 2025
Как татарстанцы могут вернуть до 20 тыс. рублей за занятия спортом

Как татарстанцы могут вернуть до 20 тыс. рублей за занятия спортом

20 августа 2025