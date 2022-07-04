news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
4 июля 2022  10:46
Артур Халилуллов

Александр Зуев раскрыл причины ухода из «Рубина»

news_top_970_100

Бывший футболист «Рубина» Александр Зуев прокомментировал свой уход из казанского клуба. 26-летний полузащитник расторг контракт по обоюдному согласию с командой.

 «Пришло время двигаться дальше, очень благодарен "Рубину" и всем тем, кто был к нему причастен! Отдельное спасибо болельщикам. Это было прекрасное время, буду скучать по команде и городу», — написал футболист в соцсетях.

Александр Зуев пришел в «Рубин» в сентябре 2019 года, сыграл за казанскую команду 63 матча и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что «Рубин» завершил прошлый сезон на 15-м месте в таблице Российской Премьер-лиги и вылетел в ФНЛ.

#Рубин #футбол #ФНЛ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100