Александр Зуев раскрыл причины ухода из «Рубина»

Бывший футболист «Рубина» Александр Зуев прокомментировал свой уход из казанского клуба. 26-летний полузащитник расторг контракт по обоюдному согласию с командой.

«Пришло время двигаться дальше, очень благодарен "Рубину" и всем тем, кто был к нему причастен! Отдельное спасибо болельщикам. Это было прекрасное время, буду скучать по команде и городу», — написал футболист в соцсетях.

Александр Зуев пришел в «Рубин» в сентябре 2019 года, сыграл за казанскую команду 63 матча и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что «Рубин» завершил прошлый сезон на 15-м месте в таблице Российской Премьер-лиги и вылетел в ФНЛ.